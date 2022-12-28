"Переможці прагнуть миру": позиції РФ та України не залишають надію на переговори, — ЗМІ

Європейські аналітики вважають, що обидві сторони впевнені, що можуть досягти своїх цілей військовим шляхом.

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Російсько-українська війна перетворюється на виснажливу битву за кожний кілометр. Українські та російські офіційні особи говорять про переговори, проте їхні позиції є неприйнятними для протилежної сторони. Це залишає мало надії на переговори у найближчому майбутньому. Про це пише видання New-York Time s.

Журналісти пишуть з посиланням на думки різних аналітиків, що і Україна, і Росія вважають, що можуть виграти війну.

Викладач російської та східноєвропейської політики в Оксфордському університеті Марні Хоулетт заявила, що сторони мають бажання закінчити війну, але досягти своїх цілей військовим шляхом, а не дипломатичним.

Генеральний директор Королівського інституту об'єднаних служб, військового дослідницького інституту в Лондоні Карін фон Хіппель вважає, що президент РФ Володимир Путін впевнений, що ще може перемогти, попри великі втрати росіян щодо живої сили та техніки.

"У нього, як і раніше, більше людей і більше грошей, хоча всім цікаво, яким буде його переломний момент", — сказав експерт.

Як заявила професор історії Росії у Ньюкаслському університеті у Великій Британії Стелла Гервас, у європейських війнах переможцями часто виявлялися миротворці. І саме Україна показує, що хоче миру.

"Ті, хто шукав миру, були тими ж, хто успішно вів війну. Серйозні ініціативи щодо встановлення миру під час великих воєн у Європі завжди виходили від найсильнішого боку на полі бою", — сказала вона.

Видання пише, що Росія має продемонструвати, що вона вестиме переговори сумлінно і діятиме відповідно до умов будь-якої мирної угоди, щоб заслужити певний рівень довіри з боку України.

Як заявила Хоулетт, Україна завжди буде сусідом Росії.

"Будь-яке мирне врегулювання має супроводжуватися визнанням та розумінням того, що Росія нікуди не подінеться", — заявила вона.

Раніше Фокус писав, що Резніков заявив, що Україна де-факто стала членом НАТО. За словами міністра оборони, 2022 року Україні вдалося значно посилити систему протиракетної оборони та укласти з європейськими партнерами низку контрактів в оборонній сфері.

Ще нагадаємо, що у NYT розповіли про допомогу Україні у боротьбі з дронами-камікадзе. Спроба Штатів блокувати виробництво та доступ Ірану до західних технологій є складним завданням. Не менш складно знайти та знищити пускову установку із дронами-камікадзе.