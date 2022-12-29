"Стане нормальною": перемога України у війні може знищити ідею Російської Імперії, — експерт

Економіст заявив, що Україна має шанс стати однією з найрозвиненіших і найбагатших країн світу за аналогією зі зруйнованими Другою світовою війною Німеччиною та Японією.

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Війна Росії з Україною Україна може стати "цвяхом у труну" для "імперії" президента РФ Володимира Путіна. Таку думку висловив економіст та професор Індіанського університету Михайло Алексєєв в інтерв'ю Kyiv Post.

Алексєєв назвав війну "жахливою помилкою". На його думку, кінець ідеї "Російської імперії" буде спадком цієї війни, що є позитивним фактором у довгостроковій перспективі.

"Єдине позитивне, що я можу придумати у зв'язку з цією війною, це те, що, можливо, вона нарешті заб'є цвях у труну ідеї Російської імперії", — сказав Алексєєв.

За його словами, Росія після цього, можливо, стане нормальною країною. Однак зараз Росія має імперські погляди, що негативно відбивається на всіх, у тому числі і на росіянах.

Щодо України, то економіст упевнений, що війна з Росією зміцнила національну ідентичність українців.

"Я впевнений, що Захід дуже допоможе з будівництвом, відновленням. Просто подивіться на Німеччину і подивіться на Японію. Країни були повністю зруйновані під час Другої світової війни. Зараз це одні з найрозвиненіших і найбагатших країн світу. І я сподіваюся, що те саме станеться і з Україною", — сказав Алексєєв.

Раніше Фокус писав, що Резніков заявив, що Україна де-факто стала членом НАТО. За словами міністра оборони, 2022 року Україні вдалося значно посилити систему протиракетної оборони та укласти з європейськими партнерами низку контрактів в оборонній сфері.

Ще нагадаємо, що польський генерал заявив, що Росія готується відновити наступ. За словами колишнього голови Бюро нацбезпеки Польщі Станіслава Козея, інформаційний шум із боку Кремля може бути ознакою підготовки ще одного повномасштабного наступу.

Також повідомлялося, що в аналітики впевнені, що позиції РФ та України не залишають надію на переговори. Європейські експерти вважають, що обидві сторони впевнені, що можуть досягти своїх цілей військовим шляхом.