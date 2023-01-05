"Пройти неможливо": в ЗСУ розповіли, як Україна готується до нового вторгнення з Білорусі

Військове керівництво, за словами командувача угрупуванням сил оборони Києва Олександра Павлюка, спланувало вогонь артилерії та снайперських груп, які активно працюватимуть по колонах ЗС РФ.

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Сили оборони України активно готуються до можливого повторного вторгнення окупантів із території Білорусі. Про це в середу, 4 січня, в ефірі національного телемарафону заявив командувач угрупуванням сил і засобів оборони Києва генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк.

За його словами, українські військовослужбовці готуються до можливого повторного вторгнення росіян із території Білорусі.

Генерал-лейтенант ЗСУ запевнив, що Сили оборони зупинять окупаційні підрозділи на державному кордоні, оскільки в межах підготовки командування спланувало вогонь артилерії та снайперських груп, які активно працюватимуть по позиціях загарбників.

"Ми створили угруповання на кордоні з Білоруссю, яке готове гідно зустріти ворога. Київська область досить потужно підготувалася до можливого нового наступу. Це кілька рубежів навколо Києва загальною довжиною майже 1 000 км, де на основі фортифікаційних позицій і довгострокових оборонних споруд створена потужна система оборони, і так просто пройти буде неможливо", — продовжив Павлюк і додав, що підрозділи Збройних сил України не пропустять загарбників далі за кордон.

Прикордонна ділянка з Білоруссю, як зазначає генерал-лейтенант ЗСУ, зараз являє собою суцільні завали та мінні поля, для проходження яких окупантам доведеться докласти багато зусиль. Підсумовуючи, Павлюк запевнив, що військово-політичне керівництво України матиме час сповістити цивільне населення про можливе нове сухопутне вторгнення.

Зазначимо, що наприкінці грудня Генеральний штаб ЗСУ інформував про чисельність російських військ, які розташовані на кордоні з Україною. За даними командування, Росія розмістила приблизно 22 тисячі своїх військовослужбовців у прикордонних районах, частина з яких дислокується у Білорусі.

Напередодні Нового року посол України у Білорусі Ігор Кизим попереджав, що білоруська армія активно готується до участі у війні проти ЗСУ.