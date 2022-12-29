"Це не секрет": український посол заявив, що Білорусь готується до війни

За словами Ігоря Кизима, коли йдеться про загрозу з боку Білорусі, то мається на увазі не лише її армія, а й ЗС РФ. Тому саме російські війська — головний ризик.

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Посол України в Білорусі Ігор Кизим в інтерв'ю "Європейській правді" заявив, що армія Білорусі готується до війни, але суспільство сприйме це негативно.

За словами українського дипломата, Білорусь готується до війни — це ні для кого не секрет. Питання тут у тому, до якої війні вони ведуть підготовку. Офіційні особи в країні кажуть, що вони не планують ні на кого нападати, йдеться про захист.

"Але ж ви розумієте, коли йдеться про загрозу з боку Білорусі, то йдеться не лише про білоруську армію. Вторгнення 24 лютого сталося з території Білорусі, хоча це були російські війська. Тому наявність російських військ на території Білорусі — головний ризик", — заявив Кизим.

При цьому, нинішнє нарощування сил потрібно правильно трактувати. Наразі йдеться про повноцінне розгортання загального угруповання військ Союзної держави. Раніше вона існувала тільки на папері й мала враховувати:

до 10 000 солдат;

майже 100 танків;

170 артилерійських систем.

Тому зараз вони обмінюються досвідом і разом навчаються. Йде злагодження спільних дій. Питання в тому, навіщо вони це роблять.

На запитання, чи йтиме Лукашенко до останнього і не вступатиме у війну армією посол заявив, що Білорусь — це не Росія. Тому будь-які агресивні дії білоруське суспільство сприйматиме негативно. Влада має це враховувати.

Нагадаємо, 29 грудня в інтерв'ю ВВС начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що реальної загрози з боку Білорусі наразі немає.

24 грудня Буданов також заявляв, що маневри військової техніки на кордоні Білорусі з Україною покликані для відволікання українських сил від півдня та сходу країни.