Намагалися підняти тривогу: Буданов прокоментував загрозу з боку Білорусі

У головному управлінні розвідки вважають, що не можна повністю виключати можливість повторного наступу з території Білорусі.

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Російська Федерація створює видимість підготовки наступу з боку Білорусі. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю газеті The New York Times.

Буданов вважає, що маневри військової техніки на кордоні Білорусі з Україною були покликані збити ЗСУ з пантелику і змусити українське командування відвести частину своїх військ із південного та східного напрямків.

"Все це елементи дезінформаційних кампаній", — стверджує глава ГУР.

У статті зазначають, що останніми тижнями Росія працювала над зміцненням своїх військових баз на території Республіки Білорусь. Російські мобілізовані прямували до Білорусі потягами, після чого поверталися. Буданов назвав ці переміщення "каруселлю".

Глава Головного управління розвідки додав, що таку тактику використав СРСР під час Другої світової війни. Тоді радянські солдати також пересувалися залізницею, щоб зображати атаку чи відступ.

Начальник ГУР заявив, що загроза вторгнення в Україну з півночі зберігається, проте не є неминучістю.

"Було б неправильно скидати з рахунків цю можливість, — додав він, — але також неправильно говорити, що у нас є якісь дані, які б підтверджували її існування", — сказав Кирило Буданов журналістам.

Кирило Буданов зазначив, що на полігонах у росіян не вистачає бронетехніки у належному для атаки стані. Він також згадав, що Росія мобілізувала велику кількість солдатів для поповнення своїх військ на сході України.

Нагадаємо, що Кирило Буданов висловлювався про ситуацію на українсько-білоруському кордоні в ефірі каналу "24" 21 грудня. Тоді він заявив, що прямої загрози втягування Білорусі до повномасштабної наземної операції немає.

Фокус також писав, що 23 грудня в Міноборони Білорусі повідомили про отримання на озброєння партії зенітних ракетних комплексів "ТОР-М2К". Постачання відбулося в рамках договору про військово-технічне співробітництво Білорусі та Росії.

Ще ми повідомляли, що в Центрі національного спротиву допускають обстріл Білорусі бойовиками із "групи Вагнера". Передбачається, що таким чином РФ хоче втягнути Білорусь у війну, звинувативши в атаці Україну.