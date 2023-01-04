Впервые с 24 февраля: в Беларусь прилетел российский самолет-наводчик ракет, - расследователи

Самолет Ил-76 А-50У россияне используют для управления истребителями и наведения ракетных ударов.

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На аэродром в поселке Мачулищи Минской области прибыл борт ДРЛО Ил-76 А-50У Вооруженных сил России. Об этом 3 февраля сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в своем Telegram-канале.

Регистрационный номер борта: RF-50608. По информации независимых расследователей, в последний раз он прилетал в Беларусь во время полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.

Стоит отметить, что данный самолет ВС РФ могут использовать в качестве командного пункта для истребителей и наведении ударов авиации.

Вместе с тем сообщатся, что 30 декабря 2022 года из Беларуси в Россию улетел военно-транспортный самолет ДРЛО Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц" с номером регистрации RF-93966. Борт находился на территории РБ с 14 декабря 2022 года.

Напомним, 30 декабря сообщалось, что за 13 часов в Беларусь прилетели сразу 6 бортов ВС РФ. По мнению расследователей, россияне могли перебросить технику, либо мобилизованных солдат. Один самолет может вмещать до 245 человек личного состава.

29 декабря посол Украины в Беларуси Игорь Кизим в интервью "Европейской правде" заявил, что армия Беларуси готовится к войне, но общество воспримет это негативно.

В тот же день в интервью BBC начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что реальной угрозы со стороны Беларуси пока нет.