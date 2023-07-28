Ким Чен Ын похвастался Шойгу запрещенными ООН баллистическими ракетами, — Reuters

По словам журналистов, баллистические ракеты с ядерными боеголовками запрещены резолюциями Совета безопасности ООН, которые поддержали РФ и Китай.

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Глава Северной Кореи Ким Чен Ын во время оборонной выставки, на которой присутствовал министр обороны России Сергей Шойгу, показал запрещенные ООН баллистические ракеты. Об этом пишет издание Reuters.

По словам журналистов, Сергей Шойгу и китайская делегация во главе с членом Политбюро Коммунистической партии прибыли на этой неделе в Северную Корею на 70-ю годовщину окончания Корейской войны, которая отмечается в Северной Корее как "День Победы".

Сообщается, что во время одного из мероприятий, Ким Чен Ын показал баллистические ракеты с боеголовками, которые запрещены резолюциями Совета безопасности ООН. Примечательно то, что эти же резолюции, как отметили журналисты, в свое время подписали Россия и Китай.

"Ракеты с ядерным оружием запрещены резолюциями Совета Безопасности ООН, принятыми при поддержке России и Китая. Но на этой неделе они послужили ярким фоном для демонстрации солидарности стран, объединенных соперничеством с США", — сказано в материале.

Кроме того, как сообщается, что Ким Чен Ын выразил свое мнение о защите "суверенитета, развития и интересов двух стран от произвола и произвола империалистов". Речь идет о России и Китае. Так, вторжение РФ в Украину не упоминалось, однако глава Минобороны КНДР Кан Сун Нам сказал, что что Пхеньян полностью поддерживает российскую борьбу якобы за справедливость.

Напомним, что министр обороны РФ назвал армию КНДР "сильнейшей в мире". Шойгу поблагодарил Северную Корею за прием и подтвердил намерение Москвы укреплять сотрудничество с Северной Кореей.

Кроме того, журналисты сообщили, что в КНДР показали возможности нового танка M2020. Анализируя кадры корейских СМИ эксперты отметили, что танк продемонстрировал "впечатляющую дальность стрельбы". В то же время, по некоторым данным, орудие ОБТ не имеет автомата заряжания и не может вести огонь управляемыми ракетами.