"Россия ищет режимы-изгои": в Пентагоне рассказали, о чем Кремль ведет переговоры с КНДР

Представитель Минобороны США генерал Пэт Райдер отметил, что страны ранее уже договаривались о поставках оружия. Он подчеркнул, что "любое соглашение" с Москвой нарушает резолюции ООН.

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Кремль пытается обеспечить свои силы вооружением, сотрудничая с "режимами-изгоями". Об этом во время брифинга 31 августа заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер.

Он подтвердил, что Северная Корея передавала в конце 2022 года бойцам ЧВК "Вагнер" ракеты и снаряды. По его словам, сейчас РФ ведет переговоры с КНДР о поставках дополнительной партии оружия. Вдаваться в конкретику представитель Минобороны США не захотел, но отметил, что речь идет об артиллерийских боеприпасах.

Американский генерал подчеркнул, что "любое соглашение об оружии между КНДР и Россией прямо нарушает многочисленные резолюции ООН по безопасности". Также он отметил, что эти поставки способствуют убийствам украинцев и продолжают незаконную войну.

"Разница здесь заключается в том, что "Вагнер" — это коммерческая компания-наемник, которая работает под эгидой российского правительства, а не министр обороны, который фактически ездит в КНДР для переговоров об оружии", — объяснил Райдер.

Он заверил, что США будут продолжать призывать Северную Корею не вести переговоров с Кремлем и не предоставлять ВС РФ оружие.

Представитель Пентагона рассказал, что российская ЧВК "Вагнер" фактически прекратила свое существование и "там не ведется переговоров".

"Вопрос здесь заключается в том, что российское правительство, на которое работал "Вагнер", поддерживало операции в Украине. И в определенный момент времени ЧВК "Вагнер" была самой эффективной боевой силой, которую Россия имела на территории Украины", — отметил Райдер.

По его словам, выведение наемников с поля боя является "отдаленно значимым" в вопросе боеспособности сил РФ.

"Более широкая проблема заключается в том, что Россия ищет режимы-изгои, включая Иран, пытаясь получить дополнительные боеприпасы или оружие. И снова мы призываем Северную Корею не вести переговоры с Россией и не предоставлять боеприпасы, которые могут убить невинных гражданских в Украине", — добавил генерал.

Также представитель Минобороны США ответил, когда закончится война в Украине. Он подчеркнул, что войска РФ должны оставить все захваченные территории.

"Конечно, я с вами согласен, войну пора заканчивать. И действительно, для этого потребуется, чтобы Россия вышла из Украины и вернула их суверенные земли украинскому народу, но мы знаем, что этого не произойдет. Поэтому мы и в дальнейшем будем сосредоточены на поддержке Украины, сотрудничая с нашими союзниками и партнерами, чтобы убедиться, что они имеют все необходимое для защиты своей страны", — сказал Райдер.

Он объяснил, что поддержка США сосредоточена на способности Украины защититься.

Журналист спросил спикера о новых поставках вооружения для Украины, в частности стоимость его транспортировки. Генерал резко ответил, что "не собирается" подробно описывать, как происходит доставка оружия защитникам и как оно будет применяться.

"Я просто не собираюсь вдаваться в то, как украинцы используют определенные типы боеприпасов. Я бы направил вас к ним. Просто оставьте это. Большое спасибо", — заявил представитель Пентагона.

Напомним, 30 августа представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США получили данные о значительном прогрессе в переговорах между РФ и КНДР по поставкам оружия. Чиновник заверил, что Вашингтон "прибегает к конкретным действиям", в частности вводит санкции против причастных к продаже вооружения между странами.

Ранее в СМИ передавали, что Северная Корея намерена "укреплять" отношения с Кремлем, ведь РФ якобы ведет "войну справедливости" на территории Украины.