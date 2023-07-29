Китай, Россия и КНДР - новая ось: западные эксперты оценили поездку Шойгу в Северную Корею

Москва и Пхеньян преследуют собственные стратегические цели. Для режима Ким Чен Ына важна политическая поддержка со стороны ядерных держав и членов Совбеза ООН, а для РФ открывается перспектива поставок недостающего вооружения и боеприпасов.

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В последние дни Северная Корея оказалась в центре внимания из-за военного парада по случаю 70-летия окончания Корейской войны. В это время Пхеньян посетили глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и члена политбюро компартии Китая Ли Хунчжун с делегациями, в связи с чем западные аналитики отмечают, что такое сближение государств может свидетельствовать о неком геополитическом союзе трех стран. Об этом говорится в материале польского издания Defence 24.

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Первое на что обратили внимание эксперты — нынешние северокорейско-российские отношения, особенно ярко проявившиеся в ходе агрессии России против Украины.

Второе — более широкое позиционирование отношений между РФ, КНР и КНДР.

И третьим фактором является само существование КНДР в международном пазле в контексте военной, промышленной, разведывательной и кибернетической деятельности страны.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на военном параде в КНДР

Военное сотрудничество

Аналитики отмечают, что визит Шойгу говорит о том, что российская сторона сильно старается повысить значимость своего присутствия, а Пхеньян в свою может снабдить российскую армию необходимым вооружением и боеприпасами на фоне продолжающегося "снарядного голода" у ВС РФ.

"Россияне все чаще используют старые запасы техники, что вынуждает их искать резервы запасных частей для таких советских образцов. КНДР же обладает оружейной промышленностью, которая в течение многих лет наращивалась для удовлетворения потребностей почти гигантской по экономическим меркам страны сухопутной армии", — говорится в материале.

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Также аналитики считают, что не следует забывать — для россиян важно иметь технологии, основанные на соответствующем соотношении "затраты-эффективность", и здесь, например, возникает вопрос о северокорейских ракетных системах. Эти системы, по сути, являются одной из основ вооружений режима Ким Чен Ына, что во многом связано с необходимостью компенсировать дефицит других видов вооружений и военной техники по сравнению с той же Южной Кореей.

Кроме того для россиян важно соотношение "количество — время", что является еще одним из возможных мотивирующих факторов их визита в КНДР во главе с министром обороны.

"Таким образом, появление Шойгу и его двора в Пхеньяне явно сигнализирует о российских потребностях по меньшей мере в сфере триады — боеприпасах, ракетах и другой военной технике", — подытожили аналитики.

Выгоды для Москвы в других сферах

Эксперты полагают, что существует вероятность использования россиянами других северокорейских ресурсов, о которых в связи с визитом Шойгу говорят меньше. Действительно, власти Пхеньяна имеют доступ к широким возможностям кибернетической сферы — от типичных хакерских действий до форм монетизации преступной деятельности.

Более того, многолетняя изоляция КНДР позволила ей разработать ряд инструментов для обхода международных санкций, кражи западных технологий и контрабанды не только предметов роскоши, но и современных технологий. Важно также отметить, что северокорейская элита обладает обширными знаниями в области отмывания денег. Для россиян также может стать ценным использование северокорейских активов в Африке, например, для снабжения пророссийских властей или повстанцев, что приведет к развитию военно-политического присутствия на континенте.

Таким образом Кремль хочет напугать государства, оказывающие прямую и косвенную помощь охваченной войной Украине.

Общие выводы

Вероятно речь идет о появлении некой оси недемократических государств, стремящихся бросить вызов Западу. Присутствие представителей КНР и России, а возможно, и столь значительное повышение их статуса и масштабов обмена идеями, в данном контексте является сигналом и для Запада в целом.

Военный парад в Пхеньяне по случаю окончания Корейской войны

Если же рассматривать саму КНДР, то можно одновременно увидеть две ключевые цели, которые режим в Пхеньяне стремится достичь.

Во-первых, это чисто политическая поддержка Ким Чен Ына со стороны двух членов Совета Безопасности ООН и ядерных держав, из-за чего изоляция и маргинализация Северной Кореи не выглядят такими болезненными.

Второе — вопрос собственно военного потенциала. Давно известно, что КНДР пытается поддерживать миф об огромной военной державе. Однако за пределами северокорейской пропаганды ясно и понятно отставание в ряде элементов военной техники.

Напомним, во время визита Министра обороны РФ Сергея Шойгу в Северную Корею лидер Ким Чен Ын провел экскурсию в своем офисном здании. Руководитель КНДР похвастался громадным портретом российского президента Владимира Путина напротив которого висел его собственный портрет.