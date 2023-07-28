Ким Чен Ын показал гигантский портрет Путина во время визита Шойгу (фото)

Руководитель КНДР провел для министра обороны РФ экскурсию в своем офисном здании, стены которого украшают портреты российского президента и его собственные.

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын похвастался громадным портретом российского президента вовремя визита Министра обороны РФ Сергея Шойгу. Об этом сообщает Rodong Sinmun, печатный орган ЦК Трудовой партии Кореи.

Руководитель КНДР Ким Чен Ын провел для Шойгу экскурсию в своем офисном здании, стены которого увешаны портретами российского президента и его собственными.

Шойгу во время визита в Пхеньян

Визит руководителя Минобороны РФ состоялся к 70-летию Корейской войны. На встречу также приехал представитель Коммунистической партии Китая Ли Хунчжун.

Шойгу во время визита в Пхеньян

Собравшиеся на трибунах в Пхеньяне иностранные гости салютовали участникам военного парада, во время которых были представлены танки, дроны и установки с межконтинентальными баллистическими ракетами, которые показали напоследок.

Шойгу во время визита в Пхеньян

С восторгом сообщалось о том, до какой части североамериканского континента эти ракеты могут долететь. Некоторые аналитики считают, что в основе этих ракет — российские разработки.

Военный парад в Северной Корее Военный парад в Северной Корее Военный парад в Северной Корее Военный парад в Северной Корее Военный парад в Северной Корее Военный парад в Северной Корее Военный парад в Северной Корее

Министр обороны Северной Кореи Кан Сун Нам назвал парад историческим событием "великой победы" против "американских империалистических сил и групп стран-сателлитов".

"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын" также появился на трибунах во время военного парада "под звуки приветливой музыки", говорится в публикации северокорейского издания.

Упоминается и о статуи "Победы" — символе героизма армии и народа КНДР, "нанесших самое позорное поражение империалистам США в истории войн и положивших начало их разорению".

Северокорейские СМИ также продемонстрировали послание Путина, который поблагодарил товарища Кима за поддержку в войне в Украине. По словам главы Кремля, интересы РФ и КНДР сходятся "в противостоянии коллективному западу и устоявшемуся миропорядку".

Визит топ-чиновника из Минобороны РФ в Северную Корею был первым с 1991 года, тогда как представитель КНР прибыл в страну впервые после пандемии.

Напомним, что Ким Чен Ын похвастался перед Шойгу запрещенными ООН баллистическими ракетами.

Также сообщалось, что секретные сделки с РФ помогают Ким Чен Ыну получать финансирование для ядерной программы.