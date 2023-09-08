Ядерная угроза севера: в КНДР спустили на воду новую подводную лодку (фото)

Субмарина "Герой Ким Гун Ок" с тактическим ядерным оружием войдет в состав подводного дивизиона при Восточноморском флоте ВМС КНДР.

Related video

Военный флот КНДР пополнился новой подводной лодкой с тактическим ядерным оружием. Субмарина "Герой Ким Гун Ок" была торжественно спущена на воду 6 сентября, сообщает пропагандистское издание Голос Кореи.

В публикации отмечено, что введение в строй военно-морского флота новой подводной лодки приурочено к 75-летию Северной Кореи и ознаменовало собою "открытие новой страницы…в укреплении сил ядерного сдерживания государства в качественном и количественном отношении".

На церемонии присутствовали генсек Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын, маршалы Ли Пхен Чхоль и Пак Чон Чхон, адмирал Ким Мен Сик, глава правительства КНДР Ким Ток Хун, а также представители командования Военно-морских сил Корейской народной армии.

Также отмечается, что подлодка "Герой Ким Гун Ок" войдет в состав подводного дивизиона при Восточноморском флоте ВМС Корейской народной армии. Во время церемонии Ким Чен Ын заявил, что спуск на воду субмарины свидетельствует о значительном прогрессе в развитии северокорейской судостроительной промышленности. По его словам, в КНДР непрерывно работают над модернизацией подводного и надводного флота.

Важно

РФ предложила Китаю и Северной Корее провести совместные военно-морские учения, — СМИ

Пропагандисты подчеркнули, что новая подводная лодка с тактическим ядерным оружием "выполнит свою боевую задачу в качестве одного из основных подводных наступательных средств военно-морских сил" Северной Кореи.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 6 сентября заявил, что между Москвой и Пхеньяном продолжаются переговоры о поставках вооружения. По мнению американского чиновника, поставки в Россию северокорейского оружия могут привести к тому, что Пхеньян "заплатит за это цену в международном сообществе".