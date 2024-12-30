Похож на российские фрегаты: в КНДР строят гигантский корабль водоизмещением 3000 тонн (фото)

По информации западных обозревателей, новый корабль может стать первым северокорейским фрегатом с системами вертикального запуска — это позволит оснащать его современными противокорабельными и баллистическими ракетами.

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30 декабря стало известно, что Северная Корея приступила к строительству фрегата нового класса водоизмещением 3000 тонн. Это значительно превышает размеры существующих фрегатов класса Amlok (1500 тонн) и, возможно, свидетельствует о новом этапе развития военно-морских возможностей страны. Об этом сообщили обозреватели Army Recognition.

На фотографиях, опубликованных государственными СМИ КНДР, лидер страны Ким Чен Ын осматривает строящийся фрегат. Хотя точная дата и место съемки не указаны, масштаб корабля значительно превосходит ранее известные проекты.

Ким Чен Ын осматривает строящийся фрегат Фото: Открытые источники

Подозрение на российскую поддержку

Эксперты предполагают, что новый корабль может стать первым северокорейским фрегатом с системами вертикального запуска (VLS), что позволит оснащать его современными противокорабельными и баллистическими ракетами. Также было отмечено сходство дизайна корабля с российскими фрегатами класса "Адмирал Григорович", водоизмещение которого составляет около 3600 тонн.

Вероятное технологическое сотрудничество между Россией и КНДР может свидетельствовать об усилении военных связей между Москвой и Пхеньяном в последние годы, особенно на фоне изоляции обеих стран международными санкциями, что открывает возможности для обмена технологиями и укрепления военно-технического партнерства.

Новый боевой корабль КНДР Фото: Открытые источники

Новый боевой корабль КНДР Фото: Открытые источники

Место строительства и стратегические цели

По мнению аналитиков, строительство фрегата может вестись на верфи Нампо в провинции Южный Пхенан. Этот объект ранее посещал Ким Чен Ын, подчеркивая важность военно-морской мощи в пятилетнем плане модернизации вооруженных сил КНДР.

Так в сентябре прошлого года, во время церемонии спуска на воду субмарины "Герой Ким Кун Ок", северокорейский лидер заявил о необходимости ускоренного развития как надводных кораблей, так и подводных лодок.

Также обозреватели подчеркнули, что если фрегат будет оснащен системами VLS, это станет значительным шагом в наращивании ударного потенциала КНДР. Такие системы позволяют запускать ракеты большой дальности, что существенно увеличивает радиус действия флота Северной Кореи и усложняет задачи противоракетной обороны соседних стран. Это развитие событий усиливает напряженность в регионе, особенно в свете недавнего роста военно-морских расходов Южной Кореи и Японии.

Западные аналитики выражают тревогу из-за возможной передачи технологий между Россией и КНДР. Для Москвы это сотрудничество может стать способом усилить свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а для Пхеньяна — возможностью компенсировать технологическое отставание.

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Ранее сообщалось, что на северокорейской верфи в Нампхо, предположительно, строят подводную лодку, которая будет оснащена баллистическими ракетами. Западные наблюдатели считают, что об этом свидетельствуют сообщения о сотрудничестве Пхеньяна и Москвы в области атомных субмарин.