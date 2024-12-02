Троє генералів, а не один: представник ГУР про участь військових КНДР у війні РФ

В Північній Кореї можуть опинитися понад 10 тисяч військових інструкторів, які в РФ освоїли сучасні методи ведення війни, застеріг представник ГУР. Крім того, є можливість, що на війну відправлять до 100 тисяч солдатів.

Військові КНДР, яких Кім Чен Ин відправив на війну РФ, навчаються у таємних таборах і ними керує втричі більше генералів, ніж раніше повідомляли в медіа. Незалежно від того, чим саме вони займаються на лінії фронту, вони долучені до атак на українських військових. Про можливість зростання кількості солдатів Північної Кореї у десять разів і про те, яка небезпека в рішеннях Кім Чен Ина, представник ГУР МОУ Андрій Черняк розповів в інтерв'ю проєкту "Донбас Реалії" порталу "Радіо Свобода".

КНДР та РФ - деталі від представника ГУР Андрія Черняка див. з 11:59

Черняк доповнив інформацію про топофіцера КНДР Кім Йон Бока, про якого раніше писало видання The Wall Street Journal. Згідно з даними української розвідки, Північна Корея відправила на допомогу РФ відразу трьох генералів. Їх старанно ховають та охороняють. Разом з північнокорейськими солдатами вони перебувають у закритих таборах, де готуються до долучення до бойових дій. Інших деталей, наприклад, імен генералів чи місця дислокації, розвідник не повідомив.

"За нашою інформацією, справді, контингентом північнокорейських військ в Росії командують три генерали. Їх максимально приховують", — наголосив представник ГУР.

КНДР та РФ — деталі співпраці

Під час розмови з проєктом "Донбас Реалії", фрагмент якого з'явився на YouTube-каналі "Радіо Свобода", Черняк не виключив, що контингент КНДР у РФ може розширитися до 100 тис. осіб. На думку спецслужб, все залежить від того, що зможе "виторгувати" Кім Чен Ин в обмін на таку кількість військових. На сьогодні підтверджено, що ідеться про 11 тис. солдатів, з яких 2 тис. вже перебувають на фронті.

"Можливо, вони не на першій лінії, можливо, вони не на передових позиціях. Але вони все одно забезпечують агресію проти України, забезпечують вбивство українських військовослужбовців", — сказав він.

Представник розвідки зауважив, що участь солдатів КНДР у війні РФ може підсилити північнокорейську армію. З його слів, прибулі з Північної Кореї, серед іншого, навчаються керувати безпілотниками. Коли вони повернуться додому, то нові технології та нові методи ведення війни отримає Кім Чен Ин, і це підсидить загрозу для сусідніх азійських країн — Південної Кореї та Японії.

"Після того, як вони повернуться додому, вони будуть навченими фахівцями, які, по-перше, розуміють як керувати безпілотними літальними апаратами, і, по-друге, це вже будуть інструктори, 11 000 чи скільки їх повернеться. Інструктори, які зможуть навчити мільйонну північнокорейську армію новим умовам ведення війни, новим умовам ведення бойових дій", — чути у фрагменті інтерв'ю.

Зазначимо, згідно з даними ГУР та західних розвідок, солдатів КНДР помітили на лінії фронту в Курській області. Крім того, українські військові повідомили, що вже завдавали удари по місцях їхньої дислокації, а від удару Storm Shadow по командному пункту біля Мар'їнки міг постраждати топгенерал Північної Кореї. Також з'явилися заяви, що військові Північної Кореї помічені на фронті в Харківській області, однак інформація поки що не підтвердилася.

Нагадуємо, Фокус писав про візит прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в Південну Корею і про те, наскільки результативною була поїздка.