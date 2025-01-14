Покинули пораненого на полі бою: Зеленський показав нове відео з полоненим солдатом із КНДР

Пораненого солдата із Північної Кореї під час відступу покинули товариші по зброї. Через декілька днів військового з КНДР знайшли українські бійці.

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Під час тренувань солдатів з Північної Кореї вчили, як поводитися при зустрічі з бійцями ЗСУ. Новий епізод спілкування слідчих з полоненим солдатом із КНДР оприлюднив президент України Володимир Зеленський.

Полонений північний кореєць розповів, що під час бою отримав поранення, через яке не міг пересуватися, а його побратими втекли, тому декілька днів він знаходився сам, поки його знайшли українські солдати.

Солдат з КНДР розповів, що у документах, які видала йому російська сторона, було зазначене несправжнє ім'я. До того ж "військовий квиток" не містив фотографії "власника".

Також полонений розповів, що їх нібито навчали як потрібно спілкуватися з українськими військовими, яких вони могли затримати під час бойових дій.

"У мене було таке навчання. Якщо ми впіймали солдата з України, то показуємо йому картинки", — розповів солдат з Північної Кореї.

За його словами, одна картинка з будинком, а інша – зі зброєю. І якщо український боєць вибиратиме будинок, його б мали відпускати. У випадку обрання зброї затриманий відправлявся б у полон. Утім, жодного бійця ЗСУ узяти у полон північнокорейським підрозділам так і не вдалося, зізнався він.

Нагадаємо, що 12 січня Володимир Зеленський повідомляв, що Україна готова передавати лідеру КНДР Кім Чен Ину солдатів його армії, якщо той зможе організувати їхній обмін на українських воїнів, що перебуваються у російському полоні.

Також, як інформував Фокус, військовополонений розповідав, що серед північнокорейських військ були значні втрати. Щонайменше 100 північнокорейців загинули, і близько 1000 бійців дістали поранення.