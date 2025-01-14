Бросили раненого на поле боя: Зеленский показал новое видео с пленным солдатом из КНДР

Раненого солдата из Северной Кореи во время отступления покинули сослуживцы. Через несколько дней военного из КНДР нашли украинские бойцы.

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Во время тренировок солдат из Северной Кореи учили, как вести себя при встрече с бойцами ВСУ. Новый эпизод общения следователей с пленным солдатом из КНДР обнародовал президент Украины Владимир Зеленский.

Пленный северный кореец рассказал, что во время боя получил ранение, из-за которого не мог передвигаться, а его собрать сбежали, поэтому несколько дней он находился сам, пока его нашли украинские солдаты.

Солдат из КНДР рассказал, что в документах, которые выдала ему российская сторона, было указано ненастоящее имя. К тому же "военный билет" не содержал фотографии "владельца".

Также пленный рассказал, что их якобы учили как нужно общаться с украинскими военными, которых они могли задержать во время боевых действий.

"У меня было такое обучение. Если мы поймали солдата из Украины, то показываем ему картинки", — рассказал солдат из Северной Кореи.

По его словам, одна картинка с домом, а другая — с оружием. И если украинский боец будет выбирать дом, его якобы должны были отпускать. В случае выбора оружия задержанный отправлялся бы в плен. Впрочем, ни одного бойца ВСУ взять в плен северокорейским подразделениям так и не удалось, признался он.

Напомним, что 12 января Владимир Зеленский сообщал, что Украина готова передавать лидеру КНДР Ким Чен Ыну солдат его армии, если тот сможет организовать их обмен на украинских воинов, находящихся в российском плену.

Также, как информировал Фокус, военнопленный рассказывал, что среди северокорейских войск были значительные потери. По меньшей мере 100 северокорейцев погибли, и около 1000 бойцов получили ранения.