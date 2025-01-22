Просив вмикати любовні фільми: бійці ЗСУ розповіли особливості взяття у полон солдата КНДР

За словами українських десантників, в останню мить перед взяттям у полон військовий з КНДР розігнався й з усієї сили вдарився головою у бетонний стовп біля дороги.

Related video

Під час того, як українські захисники брали у полон солдата Північної Кореї, він не хотів позбуватись палки ковбаси, яку мав при собі, а також просив вмикати йому фільми про кохання. Про це розповіли бійці 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади.

Захопити іноземного солдата вдалося після відступу російських військ, які штурмували українські позиції від ранку до вечора.

Оператор БПЛА повідомив побратимам, що в одному з окопів є рух. Вони спочатку подумали, що це український боєць, оскільки в нього на голові був зелений шарф-труба, але згодом зрозуміли, що це солдат КНДР:

"У нього на броні були граната та ніж. Я йому показував, щоб він це все скинув. І ще було щось червоне в підсумках. Ми думали, може, запальничка саморобна. Він дістає, а то ковбаса. Він показує, що це їжа, і він не скине. Ну, ми лишили йому", — розповіли українці.

Військовослужбовець КНДР мав поранення у щелепу та руку, але хтось надав йому допомогу. Полоненого доставили на точку евакуації та в останню мить він розігнався й з усієї сили вдарився головою у бетонний стовп біля дороги. Один із захисників вважає, що він хотів або зашкодити собі, щоб не здаватися у полон, або надурити українських бійців:

"Потім наші побратими передавали, що його прийняли добре. Надали допомогу, дали їсти. Він ще просив, щоб йому вмикали фільми якісь любовні", — зазначили у ДШВ.

Нагадаємо, 20 січня стало відомо, що солдати КНДР вбивали побратимів, щоб ті не здавалися в полон у Курській області.

15 січня полонений КНДР зізнався, що йому наказували робити з військовослужбовцями ЗСУ.