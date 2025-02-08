"Продовжують йти вперед": The Times пояснило, чому КНДР зазнала величезних втрат під Курськом

Під час однієї атаки дрона було знищено щонайменше 40 північнокорейців. Коли солдати КНДР зрозуміли, що російсько-українська війна має абсолютно інший вигляд, ніж їм розповідали, то кудись зникли.

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Армія Північної Кореї зазнала величезних втрат в Курській області через застарілу тактику ведення бою та відсутність підтримки від російської артилерії. Про це пише The Times.

Журналісти зазначили, що загалом бійці КНДР показали себе добре навченими солдатами із високим рівнем мотивації. Крім того, більшість контингенту Північної Кореї в Курській області складали молоді енергійні чоловіки, що помітно відрізняється від бійців ЗСУ та армії РФ, які втомлені трьома роками війни.

"Росіяни теж втомилися, як і ми; вони також вже воюють із переважно мобілізованими військами. Зазвичай, коли б’єш по російській штурмовій групі з безпілотників, вона тікає в укриття і відступає. Північнокорейці продовжують йти вперед", — пояснив журналістам капітан роти десантників зі складу 80-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ Микола Стригунов.

Ще один військовослужбовець ЗСУ — майор Антон із 95-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ розповів про те, як солдати КНДР протягом "багатьох годин" інтенсивно штурмували позиції українських десантників.

За його словами, північні корейці вели влучний вогонь, рухалися швидко, доглядали за пораненими та відмовлялися здаватися навіть після того, як стало зрозуміло, що вони програли бій. Антон підкреслив, що тоді ЗСУ посприяло те, що корейці не мали підтримки російської артилерії, ударних безпілотників і танків — інакше б солдати КНДР становили б грізну бойову силу.

Капітан Біляєв з 80-ї ДШБ розповів журналістам, що під час однієї атаки дрона було вбито щонайменше 40 солдатів армії КНДР, що є однією з основних причин вражаючих втрат серед корейців.

За його словами, бійці КНДР не були божевільними чи дурними, просто вони покладалися на застарілу тактику ведення бою, яка не враховувала сучасні реалії, зокрема наявність розвідувальних та ударних БПЛА. Корейці пересувалися цілими взводами щільним строєм, хоча українці і росіяни вже давно зрозуміли, що такі великі групи піхоти легко помічаються безпілотниками та вразливі в сучасних бойових умовах.

"Через певний час вони зрозуміли, що ця війна не така, як їм розповідали, і кудись зникли. Ми більше не бачимо їх на полі бою. За нашою інформацією, їх забрали звідси взагалі, і на дуже тривалий термін", — наголосив Біляєв.

Нагадаємо, 7 лютого посол України в Південній Кореї Дмитро Пономаренко заявив, що Київ може видати військовополонених КНДР Південній Кореї, але за дотримання певних умов.

31 січня речник ССО ЗСУ Олександр Кіндратенко повідомив, що бійців КНДР на окремих ділянках в Курській області не бачили приблизно 3 тижні.