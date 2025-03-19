То пехоту накроют, то пункт управления: аналитики обнаружили необычное зернохранилище ВС РФ в Курской области

Аналитики называют российские "зернохранилища" такими, что дадут фору любому военному объекту.

Related video

Российские оккупанты в Курской области маскируют военные объекты под зернохранилища. Это обнаружили аналитики международного разведывательного проекта Inform Napalm.

Так, они обратили внимание на одно из "зернохранилищ" в Теткино на Курщине, по которому уже неоднократно прилетало со стороны Украины.

"Там периодически, если посмотреть хронологию 2024-2025 годов, то накрывают пехоту россиян, то пункт управления ВС РФ, то комплекс визуальной разведки "Муром-П". Словом, бывают такие "зернохранилища", что дадут фору любому военному объекту", — отметили аналитики.

"Зернохранилище" РФ, по которому прилетает с территории Украины

Они добавили гугл-карту, на которой видно, что "зернохранилище" расположили в плотной застройке населенного пункта.

Напомним, что 8 февраля ВСУ поразили пункт управления перед новой волной наступления в Курской области. Погибло большое количество северокорейских и российских офицеров.

25 декабря ВСУ нанесли удар по расположению пункта управления 810 ОМБр российских войск в городе Льгов Курской области.