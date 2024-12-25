ВСУ заявили о поражении в Курской области пункта управления 810-й бригады морской пехоты (видео)

По данным Стратегического командования, пункт управления 810-й бригады морской пехоты находился в покинутом гражданском здании. Проводится масштабная кампания по ослаблению возможностей ВС РФ.

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ВСУ нанесли удар по расположению пункта управления 810 ОМБр российских войск в городе Льгов Курской области. Об этом сообщило Стратегическое командование ВСУ в Telegram.

Якобы последствия удара, опубликованные связанным с российскими силовиками медиа Mash

Якобы последствия удара в Курской области

"Данное огневое поражение — часть всеохватывающий кампании по ослаблению возможностей Вооруженных сил РФ координировать военные операции против народа Украины", — говорится в публикации.

Огневое поражение в Курской области — часть масштабной кампании

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Утверждается, что пункт управления 810-й бригады морской пехоты находился в "покинутом гражданском здании". По данным российского издания "Пепел Курск", пункт управления расположен в районе сахарного комбината. Также отмечается, что в ВСУ заявили, что удар наносился ночью, хотя обстрел произошел утром.

Напомним, что ВСУ получат беспилотник собственного производства. Дрон может работать с труднодоступной высоты в мороз, жару и во время сильного ветра.

Также сообщалось, что в ходе ракетного удара по Украине 25 декабря Россия запустила более 70 ракетных систем и ста дронов.