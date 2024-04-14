400-500 ракет и дронов: Иран атакует Израиль из нескольких стран, — ABC News

По данным журналистов, Израиль атакуют такими же дронами, которые ВС РФ запускают по Украине.

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Израиль находится под атакой Ирана. В ход пошли дроны и ракеты. Их выпустили не только с иранской территории. Об этом сообщает ABC News.

По оценкам американского высокопоставленного чиновника, на Израиль будет запущено 400-500 ракет и дронов. Заявляется, что их будут запускать с территории Ирака, Сирии, южного Ливана и со стороны боевиков хуситов. При этом дроны запущены такие же, что РФ запускает по Украине.

Вместе с тем заявляется, что большинство ракет запустили все же с территории Ирана.

В Израиле уже собрались на заседание члены военного кабинета в штабе Кирьят в Тель-Авиве. Воздушное пространство на Ближнем Востоке почти пустое. Гражданская авиация облетает территорию Израиля, Иордании, Сирии и частично Ирана.

Воздушное пространство над Ближним Востоком по состоянию на 00:30 14 апреля по Киеву Фото: Flightradar24

Напомним, 12 апреля СМИ писали, что Иран может напасть на Израиль в течение следующих двух суток в ответ на ликвидацию генерала Мохаммеда Хади Хаджи Рахими.

14 апреля Израиль начал наносить удары по объектам "Хезболлы" в Ливане в ответ на пуски дронов утром 13 апреля.