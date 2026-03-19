Иран ударил по крупнейшему НПЗ в Израиле: в городе произошел блэкаут (видео)

Иран нанес удар по крупнейшему израильскому нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе, что на севере страны, 19 марта.

После атаки в городе исчез свет. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

О пострадавших в результате ракетных ударов сообщений не поступало. На месте работают все спасательные службы.

Как пишет издание Ynet, государственное телевидение Ирана сообщило, что удар по Хайфе был нанесен в ответ на израильскую атаку по газовому месторождению Южный Парс.

Иран атаковал ракетами нефтеперерабатывающие заводы в израильской Хайфе

НПЗ в Хайфе обеспечивает переработку около 50-60% топлива страны.

Он перерабатывает примерно 197 000 баррелей в день. Большинство транспортного, авиационного и военного топлива Израиля зависит от него. В целом в Израиле всего два нефтеперерабатывающих завода.

18 марта Иран анонсировал удары по крупным нефтегазовым объектам в трех странах. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) после ударов по газоперерабатывающим заводам на месторождении Южный Парс в Иране, предупредил об ответных ударах. КСИР заявили, что планируют нанести удары по четырем нефтегазовым объектам в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре и призвали власти стран эвакуировать работников предприятий, а также жителей близлежащих районов.

Напомним, что Южный Парс — крупнейшее в мире месторождение природного газа, расположенное на границе Ирана и Катара в Персидском заливе. Это продолжение катарского месторождения Северный. Катар, второй по величине в мире производитель СПГ, уже был вынужден приостановить производство из-за ранее осуществленной иранской атаки беспилотников.