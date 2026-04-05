РФ готує атаки на водопостачання: експерт попередив, у яких містах ситуація може скластися найгірше

У випадку ударів Росії по інфраструктурі водопостачання України окремі міста можуть залишитися без води на місяці, і тоді варіант подання за графіком буде найоптимістичнішим сценарієм.

Найбільше водній інфраструктурі України загрожують не російські безпілотники, а ракети, оскільки мережі водоспоживання прокладені під землею, куди дронам дістатися складно. Про це в інтерв'ю для видання "Телеграф" розповів підприємець і віцепрезидент Української водної асоціації Артем Шира.

Експерт зауважив, що якщо РФ застосовуватиме ракети, які можуть проникати до підземних споруд, спричиняючи їхнє руйнування, буде критичним. Проте різні міста мають різну кількість "точок входу".

"Якщо, наприклад, казати про Київ, то електричні мережі мають кілька входів, і з водопостачанням — те саме: кілька входів і розгалужені, пов'язані між собою мережі", — розповів Шира.

Тобто, у випадку подібних атак Київ може зіштовхнутися хіба що із графіками погодинного подання води, що не є критичним сценарієм.

Деякі міста мають лише один вхід: як приклад експерт навів Одесу. Якщо ворожа ракета прилетить туди, масштаби проблеми можуть бути такими, що їх не зможуть врегулювати упродовж місяців.

Чому подання води за графіком — це "оптимістичний" сценарій

Експерт зауважив, що у випадку подібних атак РФ дійсно можуть бути запроваджені графіки подання води. Проте така ситуація, хоч і буде незручною для людей, проте не є найгіршою.

"Найгірший сценарій — велике місто, яке повністю залишається без води на кілька днів або тижнів. Якщо нема навіть чим змити у туалеті — люди виїжджають. Варіантів немає", — пояснив Шира.

Водночас експерт припускає, що у випадку завдання серйозних ушкоджень об'єктам водопостачання ремонт може затягнутися на тижні чи місяці, що буде справжньою проблемою. На великих насосних станціях можуть просто не знайти належні запчастини для здійснення ремонту.

Шира вважає, що у випадку подібних атак РФ битиме по великих містах, і під прицілом може опинитися Одеса.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ще 25 березня попередив про підготовку РФ ударів по інфраструктурі водопостачання України.

