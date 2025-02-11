Випробування холодом: чи витримає енергетика України два тижні лютневих морозів

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Наступні 2 тижні будуть морозні. Це буде викликом і для енергетичного сектору, і для газової індустрії. Мінімальні запаси газу у ПСГ змушують мене хвилюватись.

Увесь наступний тиждень, включно з найближчими вихідними, погода в Україні буде морозною та без опадів. Лише завтра та ще в деякі дні подекуди у Криму та на Приазов'ї синоптики не відкидають імовірність опадів у вигляді снігу, але загалом по країні буде сонячно, невелика хмарність.

"Найближчими ночами нас чекають 4–10 градусів морозу (в Криму трохи тепліше, до мінус 5), але вдень максимум від 4 морозу до 2 тепла. На Закарпатті — плюс 3, плюс 8 може бути. Найпрохолоднішими залишаються Карпати, високогірʼя, там від 7 до 14 морозу в нічні години, а вдень 0–6 морозу", – прогнозує синоптикиня.

11, 12 лютого й до кінця робочого тижня погода не зміниться, хоча наприкінці тижня може потеплішати на кілька градусів.

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