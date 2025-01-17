Россияне бьют по газовым хранилищам. Будут ли риски для газоснабжения в Украине

Related video

Уже 16 суток без транзита газа через Украину. Цены с 1 января в Европе даже упали.

На этой неделе был незначительный рост, который был обусловлен:

остановкой поставок азербайджанского газа в Европу из-за аварии на месторождении;

слухами об атаке ВСУ на "Турецкий поток", которые активно распространяют российские СМИ.

В Украине ГТС работает стабильно.

Россияне нанесли седьмую волну массированной ракетной атаки по украинским ПХГ. Ничего нового. Основная разница лишь в том, что раньше они били по нашим ПХГ и ГТС и параллельно зарабатывали 6,5 млрд долл. на экспорте газа через Украину. А сейчас такого заработка больше нет.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно