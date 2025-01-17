Россияне бьют по газовым хранилищам. Будут ли риски для газоснабжения в Украине
Ждут ли Украину новые неприятности из-за более интенсивных обстрелов газовой системы россиянами после прекращения транзита? Экономист Сергей Макогон уверяет, что нет, и первые 16 дней 2025 года это подтвердили.
Уже 16 суток без транзита газа через Украину. Цены с 1 января в Европе даже упали.
На этой неделе был незначительный рост, который был обусловлен:
- остановкой поставок азербайджанского газа в Европу из-за аварии на месторождении;
- слухами об атаке ВСУ на "Турецкий поток", которые активно распространяют российские СМИ.
В Украине ГТС работает стабильно.
Россияне нанесли седьмую волну массированной ракетной атаки по украинским ПХГ. Ничего нового. Основная разница лишь в том, что раньше они били по нашим ПХГ и ГТС и параллельно зарабатывали 6,5 млрд долл. на экспорте газа через Украину. А сейчас такого заработка больше нет.
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