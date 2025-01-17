Росіяни б'ють по газових сховищах. Чи будуть ризики для газопостачання в Україні

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Вже 16 діб без транзиту газу через Україну. Ціни з 1 січня в Європі навіть впали.

На цьому тижні було незначне зростання, яке було обумовлено:

зупинкою постачання азербайджанського газу до Європи через аварію на родовищі;

чутками про атаку ЗСУ на "Турецький потік", які активно розповсюджують російські ЗМІ.

В Україні ГТС працює стабільно.

Росіяни здійснили сьому хвилю масованої ракетної атаки по українських ПСГ. Нічого нового. Основна різниця лише в тому, що раніше вони били по наших ПСГ та ГТС і паралельно заробляли 6,5 млрд дол. на експорті газу через Україну. А зараз такого заробітку більше немає.

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