Почти вдвое: нардеп от "Слуги народа" прогнозирует повышение цен на газ (видео)
Цены на газ для населения в будущем могут повыситься, а бюджет, вероятно, будет пересматриваться в сторону увеличения финансирования компании "Нафтогаз Украины".
Рано или поздно встанет вопрос подорожания газа для населения, заявил народный депутат от партии "Слуга народа", член комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.
По словам нардепа, сегодня компания "Нафтогаз" продает газ населению и теплокоммунэнерго по 8 грн за кубометр, однако закупает его почти вдвое дороже — по 15-16 грн. В будущем возможен пересмотр бюджета или дополнительное финансирование "Нафтогаза".
В то же время ни Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), ни Министерство энергетики Украины не давали комментариев по этому поводу. На момент публикации материала подтверждения информации о ценах на газ на сайтах и официальных страницах ведомств не было.
В компании "Нафтогаз Украины" также не давали комментариев по поводу повышения цен на газ.
Ранее стало известно, что украинцы могут временно не платить за доставку газа. Речь шла, в частности, о жителях трех районов Днепропетровской области, чье жилье было разрушено или повреждено из-за боевых действий.
Также сообщалось, что из-за массированного российского обстрела тысячи жителей Киевщины остались без газа. Под ударом оказался Обуховский район, и там из-за повреждения сети пришлось временно прекратить подачу газа.