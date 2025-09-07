Украинцы могут временно не платить за доставку газа: кто попал в эту категорию

Владельцы жилья, разрушенного или серьезно поврежденного в результате боевых действий в Украине, смогут временно не оплачивать услуги по доставке газа. Речь идет о жителях трех районов Днепропетровской области.

Related video

Украинские граждане, проживающие в Никопольском, Криворожском и Синельниковском районах области, чьи дома стали непригодными для проживания или где произошли аварийные ситуации на газовых сетях, могут не платить за доставку газа. Об этом сообщили в Днепропетровском филиале компании "Газмереж".

Чтобы приостановить начисления за доставку газа, необходимо выполнить несколько шагов:

лично подать заявление в ближайший Центр обслуживания клиентов;

предоставить паспорт, регистрационный номер налогоплательщика и акт обследования жилья;

получить акт обследования, который оформляет аварийная служба "Газмереж" после вызова на номер 104.

Важно

Дефицит газа, атомная генерация на грани: к какой зиме готовиться украинцам

Специалисты аварийно-диспетчерской службы выезжают на место происшествия, обследуют объект, устраняют угрозы и фиксируют состояние здания в официальном документе. Именно этот акт является основанием для прекращения начислений.

После оформления заявления счета за доставку газа перестают приходить до полного восстановления жилья и возобновления газоснабжения.

В компании подчеркнули, что речь идет о временной льготе. После завершения ремонта жилья и восстановления доступа к газовым сетям потребителям нужно будет повторно обратиться в "Газмереж" и предоставить подтверждающие документы, чтобы возобновить начисления.

Такая мера позволяет пострадавшим владельцам домов не нести дополнительные финансовые нагрузки в период восстановления жилья и энергоснабжения.

Напомним, на прифронтовых территориях стремительно вырастают долги украинцев за коммунальные услуги. В связи с этим нардеп Виктория Гриб заявила, что в таких случаях гражданам стоит обращаться к компаниям-поставщикам электроэнергии и пытаться урегулировать вопросы договоров.

По информации директор Центра исследования энергетики Александра Харченко, отопительный сезон 2025-2026 в Украине может быть тяжелым из-за малых запасов газа. Он отметил, что в некоторых регионах к зиме готовы плохо или вообще не готовы - особенно это касается Кривого Рога, Сум и Харькова.