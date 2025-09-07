Українці можуть тимчасово не платити за доставку газу: хто потрапив у цю категорію

Власники житла, зруйнованого або серйозно пошкодженого внаслідок бойових дій в Україні, зможуть тимчасово не оплачувати послуги з доставки газу. Йдеться про жителів трьох районів Дніпропетровської області.

Українські громадяни, які проживають у Нікопольському, Криворізькому та Синельниківському районах області, чиї будинки стали непридатними для проживання або де сталися аварійні ситуації на газових мережах, можуть не платити за доставку газу. Про це повідомили в Дніпропетровській філії компанії "Газмережа".

Щоб призупинити нарахування за доставку газу, необхідно виконати кілька кроків:

особисто подати заяву до найближчого Центру обслуговування клієнтів;

надати паспорт, реєстраційний номер платника податків та акт обстеження житла;

отримати акт обстеження, який оформляє аварійна служба "Газмережі" після виклику на номер 104.

Фахівці аварійно-диспетчерської служби виїжджають на місце події, обстежують об'єкт, усувають загрози та фіксують стан будівлі в офіційному документі. Саме цей акт є підставою для припинення нарахувань.

Після оформлення заяви рахунки за доставку газу перестають приходити до повного відновлення житла і відновлення газопостачання.

У компанії наголосили, що йдеться про тимчасову пільгу. Після завершення ремонту житла та відновлення доступу до газових мереж споживачам потрібно буде повторно звернутися до "Газмережі" та надати підтверджувальні документи, щоб відновити нарахування.

Такий захід дає змогу постраждалим власникам будинків не нести додаткові фінансові навантаження в період відновлення житла та енергопостачання.

Нагадаємо, на прифронтових територіях стрімко зростають борги українців за комунальні послуги. У зв'язку з цим нардеп Вікторія Гриб заявила, що в таких випадках громадянам варто звертатися до компаній-постачальників електроенергії та намагатися врегулювати питання договорів.

За інформацією директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, опалювальний сезон 2025-2026 в Україні може бути важким через малі запаси газу. Він зазначив, що в деяких регіонах до зими готові погано або взагалі не готові — особливо це стосується Кривого Рогу, Сум і Харкова.