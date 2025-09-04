Українцям, які виїхали з прифронтових регіонів, нараховують рахунки за комуналку, — нардепка (відео)

На прифронтових територіях стрімко зростають борги за комунальні послуги. Причина в тому, що багато хто був змушений виїхати з небезпечних районів, але рахунки їм продовжують нараховувати.

У таких випадках держава має взяти на себе відповідальність і компенсувати витрати, якщо людина може довести, що вона там не проживає. Про це заявила народна депутатка Вікторія Гриб в інтерв'ю каналу "Суперпозиція".

"Військові в'їхали в цей будинок, вони зараз живуть і користуються послугами. Мені здається, якраз держава має взяти на себе такі ситуації і компенсувати людину, якщо в неї є докази, які виїхали. Люди ж кажуть: ми не знаємо, куди звертатися, коли тікаємо. Зараз такі алгоритми необхідно опрацьовувати, тому що боргів буде ще більше", — підкреслила депутат.

Гриб також порадила громадянам, які опинилися в подібних обставинах, звертатися до компаній-постачальників електроенергії та намагатися врегулювати питання договорів.

Водночас, вона підкреслила, що без участі держави проблему із заборгованістю вирішити буде неможливо.

Наразі в Міненерго не коментували цю заяву.

Нагадаємо, що борги українців за комунальні послуги продовжують зростати і вже перевищили 106 млрд гривень. Для порівняння: станом на кінець 2021 року заборгованість становила 81,3 млрд гривень. Отже, за три з половиною роки зростання виявилося відносно помірним, попри значне подорожчання послуг.

Раніше повідомлялося, що певні категорії пенсіонерів мають можливість оплачувати комунальні послуги за пільговими тарифами. Такі пільги надаються представникам окремих професійних груп.