Борги українців за комуналку склали понад 100 млрд грн: за що не платять

Борги українців за комунальні послуги продовжують зростати і вже перевищили 106 млрд гривень.

Для порівняння: станом на кінець 2021 року заборгованість становила 81,3 млрд гривень. Таким чином, за три з половиною роки зростання виявилося відносно помірним, незважаючи на значне подорожчання послуг. Про це повідомляє Держстат.

Найбільше українці заборгували за опалення та гарячу воду — 35,2 млрд гривень.

За газопостачання накопичилося 32,3 млрд гривень, за електроенергію — 17,1 млрд гривень. Борг за холодне водопостачання склав 10,2 млрд гривень, за управління багатоквартирними будинками — 8,8 млрд гривень, а за вивезення сміття — 3,1 млрд гривень.

У другому кварталі 2025 року населенню було нараховано 64,3 млрд гривень за комунальні послуги, проте оплачено лише 51,5 млрд гривень.

Нагадаємо, в Україні члени сімей військовослужбовців, які проходять службу, мають право на пільги. Це право поширюється і на їхнє подружжя.

Раніше повідомлялося, що певні категорії пенсіонерів мають можливість оплачувати комунальні послуги за пільговими тарифами. Такі пільги надаються представникам окремих професійних груп.

