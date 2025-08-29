Долги украинцев за коммуналку составили более 100 млрд грн: за что не платят

Долги украинцев за коммунальные услуги продолжают расти и уже превысили 106 млрд гривен.

Для сравнения: по состоянию на конец 2021 года задолженность составляла 81,3 млрд гривен. Таким образом, за три с половиной года рост оказался относительно умеренным, несмотря на значительное подорожание услуг. Об этом сообщает Госстат.

Больше всего украинцы задолжали за отопление и горячую воду — 35,2 млрд гривен.

За газопоставки накопилось 32,3 млрд гривен, за электроэнергию — 17,1 млрд гривен. Долг за холодное водоснабжение составил 10,2 млрд гривен, за управление многоквартирными домами — 8,8 млрд гривен, а за вывоз мусора — 3,1 млрд гривен.

Во втором квартале 2025 года населению было начислено 64,3 млрд гривен за коммунальные услуги, однако оплачено лишь 51,5 млрд гривен.

Напомним, в Украине члены семей военнослужащих, которые проходят службу, имеют право на льготы. Это право распространяется и на их супругов.

Ранее сообщалось, что определенные категории пенсионеров имеют возможность оплачивать коммунальные услуги по льготным тарифам. Такие льготы предоставляются представителям отдельных профессиональных групп.

