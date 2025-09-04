Украинцам, выехавшим из прифронтовых регионов, начисляют счета за коммуналку, — нардепка (видео)

На прифронтовых территориях стремительно вырастают долги за коммунальные услуги. Причина в том, что многие были вынуждены выехать из опасных районов, но счета им продолжают начислять.

В таких случаях государство должно взять на себя ответственность и компенсировать расходы, если человек может доказать, что он там не проживает. Об этом заявила народная депутат Виктория Гриб в интервью каналу "Суперпозиція".

"Военные въехали в этот дом, они сейчас живут и пользуются услугами. Мне кажется, как раз государство должно взять на себя такие ситуации и компенсировать человека, если у него есть уехавшие доказательства. Люди же говорят: мы не знаем, куда обращаться, когда убегаем. Сейчас такие алгоритмы необходимо прорабатывать, потому что долгов будет еще больше", — подчеркнула депутат.

Гриб также посоветовала гражданам, оказавшимся в подобных обстоятельствах, обращаться к компаниям-поставщикам электроэнергии и пытаться урегулировать вопросы договоров.

В то же время, она подчеркнула, что без участия государства проблему с задолженностью решить будет невозможно.

В настоящее время в Минэнерго не комментировали данное заявление.

Напомним, что долги украинцев за коммунальные услуги продолжают расти и уже превысили 106 млрд гривен. Для сравнения: по состоянию на конец 2021 года задолженность составляла 81,3 млрд гривен. Таким образом, за три с половиной года рост оказался относительно умеренным, несмотря на значительное подорожание услуг.

