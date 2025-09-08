Майже вдвічі: нардеп від "Слуги народу" прогнозує підвищення цін на газ (відео)

Ціни на газ для населення у майбутньому можуть підвищитися, а бюджет, ймовірно, буде переглядатися у бік збільшення фінансування компанії "Нафтогаз України".

Рано чи пізно постане питання здорожчання газу для населення, заявив народний депутат від партії "Слуга народу", член комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

За словами нардепа, сьогодні компанія "Нафтогаз" продає газ населенню та теплокомуненерго по 8 грн за кубометр, проте закуповує його майже вдвічі дорожче – по 15–16 грн. У майбутньому можливий перегляд бюджету або додаткове фінансування "Нафтогазу".

Водночас ані Національна комісія з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ані Міністерство енергетики України не давали коментарів з цього приводу. На момент публікації матеріалу підтвердження інформації щодо цін на газ на сайтах та офіційних сторінках відомств не було.

У компанії "Нафтогаз України" також не давали коментарів з приводу підвищення цін на газ.

Раніше стало відомо, що українці можуть тимчасово не платити за доставку газу. Йшлося, зокрема, про жителів трьох районів Дніпропетровської області, чиє житло було зруйновано або пошкоджено через бойові дії.

Також повідомлялося, що через масований російський обстріл тисячі мешканців Київщини залишились без газу. Під ударом опинився Обухівський район, і там через пошкодження мережі довелося тимчасово припинити подачу газу.