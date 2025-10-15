Появилась "дыра": нардеп рассказал, будут ли отключать газ в отопительном сезоне

Угрозу для газового обеспечения в Украине создают не только последствия войны и российские удары по инфраструктуре, но и якобы десятилетия бесхозяйственного управления "Нафтогазом", утверждает парламентарий.

Народный депутат от фракции "Батькивщина", заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко прокомментировал ситуацию с газовым обеспечением Украины в преддверии зимы. Об этом он рассказал в интервью изданию "Телеграф".

По его словам, российские атаки на газовую инфраструктуру создают угрозу для поддержания баланса энергоресурсов зимой, а также увеличивают потребность в импорте.

"Ракетные удары повлекли проблемы для добычи "Нафтогаза". Но говорить, что "дыра" в "Нафтогазе" связана исключительно с ракетными ударами, это совершенно не так. Просто 10 лет совершенно бесхозяйственно руководили "Нафтогазом", полноценный аудит никогда не делали. И сегодня у них появилась "дыра": 5,4 млрд кубометров газа нужно докупить по импорту. А война нанесла ущерб на 0,8 млрд кубометров только. Так я задаю вопрос: а 4,6 млрд это мы что "съели" или кто?" — отметил Кучеренко.

В то же время депутат заверил, что газового коллапса в стране не будет. Он сослался на слова бывшего главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, который также уверяет, что полного прекращения поставок газа не случится.

"Могут быть временные ограничения давления в отдельных регионах, но до населения это, скорее всего, не дойдет", — уточнил Кучеренко.

Он добавил, что одной из проблем остаются финансовые вопросы: газ можно покупать зимой, но по куда более высокой цене, чем летом.

"Почему его не закачали летом, чтобы накопить больше? Летом 2024 года можно было покупать газ по 300 долларов и закачивать, но этого не сделали. Зимой же приходилось покупать по 800 долларов напрямую", — подчеркнул депутат, критикуя управление "Нафтогазом" предыдущих лет.

Напомним, после российских атак в ночь на 13 октября аварийные отключения действовали в шести областях Украины. перебои с электроснабжением фиксировались в Донецкой, Днепропетровской, Ровенской, Харьковской, Полтавской и Кировоградской областях.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский возмутился, что киевские ТЭЦ от дронов защищают зенитно-ракетные комплексы Patriot.