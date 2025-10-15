З'явилася "дірка": нардеп розповів, чи будуть відключати газ в опалювальному сезоні

Загрозу для газового забезпечення в Україні створюють не лише наслідки війни та російські удари по інфраструктурі, а й нібито десятиліття безгосподарного управління "Нафтогазом", стверджує парламентарій.

Народний депутат від фракції "Батьківщина", заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко прокоментував ситуацію з газовим забезпеченням України напередодні зими. Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Телеграф".

За його словами, російські атаки на газову інфраструктуру створюють загрозу для підтримки балансу енергоресурсів взимку, а також збільшують потребу в імпорті.

"Ракетні удари спричинили проблеми для видобутку "Нафтогазу". Але говорити, що "дірка" в "Нафтогазі" пов'язана винятково з ракетними ударами, це абсолютно не так. Просто 10 років абсолютно безгосподарно керували "Нафтогазом", повноцінний аудит ніколи не робили. І сьогодні в них з'явилася "діра": 5,4 млрд кубометрів газу потрібно докупити за імпортом. А війна завдала збитків на 0,8 млрд кубометрів тільки. Так я ставлю запитання: а 4,6 млрд це ми що "з'їли" чи хто?" — зазначив Кучеренко.

Водночас депутат запевнив, що газового колапсу в країні не буде. Він послався на слова колишнього голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, який також запевняє, що повного припинення поставок газу не станеться.

"Можуть бути тимчасові обмеження тиску в окремих регіонах, але до населення це, швидше за все, не дійде", — уточнив Кучеренко.

Він додав, що однією з проблем залишаються фінансові питання: газ можна купувати взимку, але за значно вищою ціною, ніж влітку.

"Чому його не закачали влітку, щоб накопичити більше? Влітку 2024 року можна було купувати газ по 300 доларів і закачувати, але цього не зробили. Взимку ж доводилося купувати по 800 доларів напряму", — підкреслив депутат, критикуючи управління "Нафтогазом" попередніх років.

Нагадаємо, після російських атак у ніч на 13 жовтня аварійні відключення діяли в шести областях України. перебої з електропостачанням фіксувалися в Донецькій, Дніпропетровській, Рівненській, Харківській, Полтавській та Кіровоградській областях.

11 жовтня президент України Володимир Зеленський обурився, що київські ТЕЦ від дронів захищають зенітно-ракетні комплекси Patriot.