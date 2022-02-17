Геополитическое отчаяние. Почему Россия пошла ва-банк в отношениях с Западом

Для того, чтобы понять, что заставило Москву идти ва-банк в отношениях с Западом, достаточно рассмотреть произошедшее на внешнеполитическом векторе за прошедший год — самый тяжелый с точки зрения интересов России со времен 2014-го.

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1. Вступление в должность президента США Джо Байдена. Хотя американский внешнеполитический и силовой истеблишмент ("глубинное государство") и не дали Дональду Трампу и некоторым его соратникам возможность реализовать идеи сотрудничества с Россией в противостоянии с КНР, пока он находился в Белом доме, сохранялась пусть и иллюзорная, но надежда на некое подобие конкордата с Вашингтоном.

Избрание Байдена — фактического куратора Украины в 2014-2016 гг., занимавшего более жесткую позицию по отношению к России, чем Обама — не сулило Москве ничего хорошего. И действительно, едва сдержав свое предвыборное обещание о пролонгации СНВ-3, Байден начал бить крупнокалиберно — оскорбив Путина (чего его предшественники себе не позволяли) и выслав из США очередную группу российских дипломатов.

Именно инцидент с оскорблением российского президента в интервью телеканалу NBC привел к отзыву посла РФ А. Антонова из Вашингтона и прошлогоднему весеннему скоплению войск на границе с Украиной.

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Результатом саммита в Женеве было возвращение послов и временная разрядка ситуации на границе, но для Москвы стало очевидно: окно возможностей для нынешнего российского руководства на американском треке закрывается.

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2. Окончательное крушение надежд на раскол ЕС, положительную роль брекзита и заигрывание с евроскептиками. Упор новой американской администрации на укрепление трансатлантических отношений, создание коалиционного правительства в Германии с критически настроенными по отношению к Москве зелеными министрами иностранных дел (Бербок) и экономики (Хабек), отставка способного на гибкость австрийского канцлера Курца, ужесточение риторики Парижа четко давали понять — и на европейском направлении окно возможностей стремительно закрывается.

3. Торможение Северного потока-2 в прошлом году приняло "хронический" характер. Внимательное прочтение договоренностей между Вашингтоном и Берлином не оставляло сомнений — уходящей Меркель газопровод разрешат достроить лишь затем, чтобы далее использовать как инструмент давления на Россию.

Проект, который по замыслу должен был сыграть ключевую роль в энергетической политике РФ в Европе, был заморожен до "лучших" времен.

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4. Крушение надежд Москвы на положительные изменения в позиции Киева при Зеленском. Недоговороспособность по вопросу Минских соглашений. Укрепление связей с европейскими странами за пределами Запада (военно-техническое сотрудничество с Анкарой и др.)

5. Скандал вокруг взрывов военных складов в Врбетице, массовые высылки российских дипломатов из Чехии, разгром крупнейшей российской резидентуры в Восточной Европе.

6. Победа Майи Санду и конец эпохи Додона в Молдове, как симптом дальнейшего скукоживания влияния России на постсоветском пространстве.

Практически единственная значимая победа российской дипломатии в прошлом году — принуждение загнанного в угол Александра Лукашенко к более глубокой интеграции — уже не могла скрасить воцарившуюся в Кремле атмосферу геополитического отчаяния.

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