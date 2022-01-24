Зачем умирать за Данциг. Почему немцы не хотят помогать Украине в ее конфликте с Россией

Истерика МИД Украины в целом, и посла Украины в Германии Мельника в частности, относительно позиции немцев, говорит только об одном. Ни МИД, ни посол, не знают истории, и не понимают, как устроена власть, которая хочет быть властью, а не быть ею назначенной.

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Так вот, суть в том, что власть, и немецкая в том числе, ориентируется на своего избирателя, немецкого гражданина.

Да, учитывает все моменты, да принимает во внимание все партнерские отношения, но главный ориентир — позиция самих немцев. Обычных немцев, водителей, пекарей, рабочих, продавцов, самых присамых рядовых.

И вот тут стоило бы подучить историю, чтобы понять, почему мы бьемся бараном в закрытые ворота, вызывая у тех же немцев только все большее раздражение.

В мае 1939 года во Франции вышла статья, называвшаяся "Умирать за Данциг". Речь шла о немецком ультиматуме Польше, а конфликт вокруг Данцига (нынешнего Гданська) длился минимум год, это только у нас принято считать, что Германия напала на Польшу внезапно и с бухты-барахты.

Так вот, суть статьи была очень проста, на кой черт нам, Франции, эта история, этот конфликт, Польша, Данциг, это противоречит нашим интересам, проще удовлетворить аппетит Гитлера и заниматься своими делами.

Проще, чем реагировать на "истеричное поведение поляков", втягивать Европу в ненужную ей войну, умирать за "безответственных польских политиков" и Польшу, "не способную вести хоть какую-нибудь продолжительную войну".

Тут любой может вполне резонно возразить, что это абсурд и бред, потому что в октябре 1938-го немцам уже отдали Судеты, потом они забрали всю Чехословакию, теперь уже требовали Данциг, то есть, никак аппетиты агрессора это не уменьшало. И такие критики будут совершенно правы.

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Со всех точек зрения, кроме точки зрения обычного французского буржуа. Или рабочего. Которым триста лет наплевать на то, кому будут принадлежать Варшава или Прага, не Париж же делят!

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Этот тезис — "Зачем воевать за Данциг?", — приобрел тогда поддержку четверти французов, вызвал истерику поляков, автор той статьи в итоге, через несколько лет, уже в оккупированной немцами Франции стал коллаборантом, но сути общественных настроений на момент выхода статьи это не меняет никак.

[ + – ] 1939 год. Немецкое население Данцига на демонстрации за присоединение города к Третьему Рейху.

И в Британии, спустя два года, повторилась та же история. Да, Британия объявила войну Рейху из за нападения на Польшу, и начала войну на море.

Да, Британия год спустя сражалась во Франции и вынуждена была эвакуировать оттуда свои войска. Но и Польша, и Франция, и прочие Бельгии пали, так за что воевать дальше?

Черчиллю было очень сложно объяснить простому британцу, почему он, этот самый британец, должен платить и умирать за проблемы поляков и французов.

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Неизвестно, как бы он справился, если бы ему на помощь не пришел Гитлер, начав бомбардировки Британии и максимально замотивировав тем самым ее граждан.

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Так вот, за прошедшие 80 лет, точка зрения европейского обывателя не изменилась никак. Кроме того, что он привык к определенному комфорту, и хочет, чтобы в квартире всегда были как минимум свет и тепло по доступной цене.

Любого обывателя, не только европейского, мы же тоже не пришли в восторг от перспективы расселить у себя афганских беженцев, так вот, мы для немцев ничем не отличаемся от афганцев.

Тут бы можно было еще много написать о наследии Второй Мировой в сознании немцев, о нежелании видеть любой конфликт, боязни беженцев и тд, но это уже детали.

Вопрос то сформулирован исчерпывающе: "Зачем умирать за Данциг?" И истериками и упреками посла на него не ответишь никак.

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