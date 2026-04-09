Инквизиция для госслужащих: почему новый закон о ПЭП — это конец государства в Украине

Друзья, давайте откровенно. То, что мы наблюдаем вокруг статуса ПЭП (Politically Exposed Persons), — это уже не борьба с коррупцией. Это какой-то странный религиозный культ, где вместо икон — справки из финмониторинга, а вместо здравого смысла — желание превратить любого государственного служащего в пожизненного изгоя.

Давайте разберем этот абсурд на молекулы.

Что такое "пожизненный ПЭП"? Это когда ты, условно, три года отпахал заместителем министра, ушел в отставку, прошло десять лет, ты уже забыл, где тот кабинет, но банк продолжает выворачивать твои карманы каждый раз, когда ты хочешь купить ребенку велосипед. Твоя жена, твои родители, твои партнеры — все становятся объектами охоты.

Недавно появилась инициатива об отмене пожизненного статуса ПЭП. Идея проста как дверь: если ты ушел с должности, отработал свой срок контроля (скажем, три года) и к тебе нет вопросов у правоохранителей — ты становишься обычным гражданином. Обычным. Человеком, которому банк не выносит мозг за покупку кофеварки.

Это разумно? Безусловно. Это европейская практика, о которой так любят кричать наши "активисты", пока она не начинает противоречить их желанию кого-то распять.

Но здесь выходят некоторые мои коллеги. Люди, которые, кажется, живут в вымышленном мире, где государственная служба — это не работа на страну, а форма добровольного заключения. Они говорят: "Нет, пусть страдают до смерти! Пусть их дети, внуки и троюродные племянники объясняют каждую копейку до скончания века".

Вы вообще понимаете, что вы делаете?

Вы убиваете государственную службу. Своими руками. Прямо сейчас.

Давайте смоделируем ситуацию. Есть адекватный, профессиональный человек. Специалист с хорошим образованием, который может прийти в министерство или госслужбу и реально что-то изменить. Он смотрит на этот "цирк с лошадьми" и задает себе один вопрос:

"Зачем мне это нужно? Чтобы я три года поработал на государство за среднюю зарплату, а потом до конца жизни не мог открыть счет в банке или взять кредит на авто без унизительных допросов? Чтобы моя жена, дети, партнеры — были под микроскопом финмониторинга через десять лет после моей отставки?"

Ответ очевиден: он не придет.

На госслужбу пойдут либо святые (которых мало), либо фанатики (которые опасны), либо те, кому вообще нечего терять. Мы получаем отрицательный отбор в промышленных масштабах.

Коллеги, вы хотите профессиональное государство? Или вы хотите территорию, где руководят случайные люди, потому что профессионалы просто гнушаются подставлять под удар свои семьи?

Пожизненный ПЭП — это не о прозрачности. Это про клеймо. Это про "гражданскую смерть". И если мы не вернемся к здравому смыслу, то скоро в кабинетах на Грушевского и Банковой останутся только стулья. Потому что умные люди выберут частный сектор, где их уважают, а не подозревают во всем просто по факту наличия удостоверения.

Разум победит, или мы и дальше будем играть в "инквизицию" за бюджетные средства? Вопрос риторический.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

