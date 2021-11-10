Велосипед на холостом ходу. Что делать партии Зеленского, чтобы перестать терять рейтинги

Коротко, по поводу партии Слуга Народа и замены ее лидера после отставки Александра Корниенко.

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Партия, если она хочет быть партией, а не статьей расходов, есть совокупность трех составляющих:

Идеи.

Люди, которые эти идеи разделяют.

Структура, объединяющая этих людей для воплощения этих идей.

Таким образом, каждый кандидат на роль лидера партии СН, если для приличия у нас эти кандидаты есть, должен быть в состоянии ответить на вопрос, что это за идеи, и кто эти люди, эти идеи разделяющие.

Так и сказать, избиратель Слуги Народа это человек в таком то возрасте, живущий там то и там то, зарабатывающий себе на жизнь тем то и тем то, поддерживающий вот это и это, и возражающий против того и вон того.

Важно

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А уже потом можно обсуждать структуру на местах, то, что сделано и то, что нужно сделать, планы, шаги и перспективы.

История о том, что Слуга Народа за все хорошее против всего плохого, больше не работает, она сработала один раз, когда всем плохим был лично Петр Алексеевич Порошенко и его фракция, которые с этой ролью справились блестяще.

Но это давно в прошлом, и чтобы не занять место этого абсолютного негатива ни по умолчанию, как власть, ни по справедливым оценкам граждан, нужно сформулировать свои позиции четко, внятно и репрезентативно.

В противном случае, жаль будет даже сожженного в период прохождения съезда партии электричества в отдельно взятом зале.

Партийная программа, это не дороги и не койко-места в больнице, это глобальные принципы, по которым предлагают жить сорокамиллионной стране.

В которой по умолчанию должны быть и дороги, и койко-места в больницах, иначе нет смысла говорить о высоком, если это высокое не предусматривает текущий ремонт условных труб.

Куда и как идет страна, с какой целью она туда идет, является ли эта цель сутью или формой, самодостаточна ли она.

Каковы отношения между гражданами, между гражданами и государством, между гражданами и властью.

Что в приоритете, индивидуальное или общественное благо, будущее или настоящее, что реально беспокоит людей и что реально угрожает государству.

Важно

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Именно так, на мой взгляд, должны быть построены партийная дискуссия и партийная программа.

С анализа которой должен начинаться съезд, выбирающий нового руководителя партии.

Но можно проще и быстрее: кофе-брейк, фото у брендированного стенда с сияющими улыбками, лес рук "За".

Ни разу не был на партийных съездах, но видел фото и читал отзывы участников мероприятия, представляю себе примерно так.

Первоисточник: телеграм-канал автора.