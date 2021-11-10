Велосипед на холостом ходу. Что делать партии Зеленского, чтобы перестать терять рейтинги
История о том, что Слуга Народа за все хорошее против всего плохого, больше не работает. Партийная программа, это не дороги и не койко-места в больницах, это глобальные принципы, по которым предлагают жить сорокамиллионной стране.
Коротко, по поводу партии Слуга Народа и замены ее лидера после отставки Александра Корниенко.
Партия, если она хочет быть партией, а не статьей расходов, есть совокупность трех составляющих:
- Идеи.
- Люди, которые эти идеи разделяют.
- Структура, объединяющая этих людей для воплощения этих идей.
Таким образом, каждый кандидат на роль лидера партии СН, если для приличия у нас эти кандидаты есть, должен быть в состоянии ответить на вопрос, что это за идеи, и кто эти люди, эти идеи разделяющие.
Так и сказать, избиратель Слуги Народа это человек в таком то возрасте, живущий там то и там то, зарабатывающий себе на жизнь тем то и тем то, поддерживающий вот это и это, и возражающий против того и вон того.Важно
А уже потом можно обсуждать структуру на местах, то, что сделано и то, что нужно сделать, планы, шаги и перспективы.
История о том, что Слуга Народа за все хорошее против всего плохого, больше не работает, она сработала один раз, когда всем плохим был лично Петр Алексеевич Порошенко и его фракция, которые с этой ролью справились блестяще.
Но это давно в прошлом, и чтобы не занять место этого абсолютного негатива ни по умолчанию, как власть, ни по справедливым оценкам граждан, нужно сформулировать свои позиции четко, внятно и репрезентативно.
В противном случае, жаль будет даже сожженного в период прохождения съезда партии электричества в отдельно взятом зале.
Партийная программа, это не дороги и не койко-места в больнице, это глобальные принципы, по которым предлагают жить сорокамиллионной стране.
В которой по умолчанию должны быть и дороги, и койко-места в больницах, иначе нет смысла говорить о высоком, если это высокое не предусматривает текущий ремонт условных труб.
Куда и как идет страна, с какой целью она туда идет, является ли эта цель сутью или формой, самодостаточна ли она.
Каковы отношения между гражданами, между гражданами и государством, между гражданами и властью.
Что в приоритете, индивидуальное или общественное благо, будущее или настоящее, что реально беспокоит людей и что реально угрожает государству.Важно
Именно так, на мой взгляд, должны быть построены партийная дискуссия и партийная программа.
С анализа которой должен начинаться съезд, выбирающий нового руководителя партии.
Но можно проще и быстрее: кофе-брейк, фото у брендированного стенда с сияющими улыбками, лес рук "За".
Ни разу не был на партийных съездах, но видел фото и читал отзывы участников мероприятия, представляю себе примерно так.
Первоисточник: телеграм-канал автора.