Велосипед на холостому ходу. Що робити партії Зеленського, щоб припинити втрачати рейтинги

Коротко з приводу партії "Слуга Народу" та заміни її лідера після відставки Олександра Корнієнка.

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Партія, якщо вона хоче бути партією, а не статтею видатків, є сукупністю трьох складових:

Ідеї.

Люди, які ці ідеї поділяють.

Структура, що об'єднує цих людей для реалізації цих ідей.

Таким чином, кожен кандидат на роль лідера партії СН, якщо для пристойності в нас ці кандидати є, має бути в змозі відповісти на запитання, що це за ідеї і хто ці люди, які поділяють ці ідеї.

Так і сказати, виборець "Слуги Народу" — це людина в такому віці, яка живе там і там, заробляє собі на життя тим і тим, підтримує ось це і це та виступає проти того й он того.

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А вже потім можна обговорювати структуру на місцях, те, що зроблено, і те, що потрібно зробити, плани, кроки та перспективи.

Історія про те, що "Слуга Народу" за все хороше проти всього поганого більше не працює, вона спрацювала один раз, коли всім поганим був особисто Петро Олексійович Порошенко та його фракція, які з цією роллю впоралися блискуче.

Але це давно в минулому, і щоб не зайняти місце цього абсолютного негативу не за умовчанням, як влада, ні за справедливими оцінками громадян, потрібно сформулювати свої позиції чітко, виразно та репрезентативно.

В іншому випадку, шкода буде навіть спаленого в період проходження з'їзду партії електрики в окремому залі.

Партійна програма — це не дороги і не ліжко-місця в лікарні, це глобальні принципи, за якими пропонують жити сорокамільйонній країні.

У якій за умовчанням мають бути і дороги, і ліжко-місця в лікарнях, інакше немає сенсу говорити про високе, якщо це не передбачає поточного ремонту умовних труб.

Куди і як йде країна, з якою метою вона туди йде, чи є ця мета суттю чи формою, чи вона самодостатня.

Які відносини між громадянами, між громадянами та державою, між громадянами та владою.

Що в пріоритеті, індивідуальне чи суспільне благо, майбутнє чи сьогодення, що реально непокоїть людей і що реально загрожує державі.

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Саме так, на мій погляд, має бути побудована партійна дискусія та партійна програма.

Із аналізу якої має починатися з'їзд, який обирає нового керівника партії.

Але можна простіше та швидше: кава-брейк, фото біля брендованого стенду із сяючими усмішками, ліс рук "За".

Жодного разу не був на партійних з'їздах, але бачив фото та читав відгуки учасників заходу, уявляю собі приблизно так.

Першоджерело: телеграм-канал автора.