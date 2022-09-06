У Путина рассказали, когда он приедет на Донбасс
Спикер российского лидера заверил, что поездка обязательно состоится, но не назвал никаких конкретных сроков.
Президент России Владимир Путин приедет на оккупированный Донбасс "когда придет время". Об этом заявил Дмитрий Песков — пресс-секретарь главы РФ — на Восточном экономическом форуме во вторник, 6 сентября.
"Что касается поездки президента, я не сомневаюсь, что, когда время придет, такая поездка состоится", — сказал пресс-секретарь российского президента.
Однако конкретных сроков, в которые глава РФ может посетить оккупированные Донецкую и Луганскую области Песков не обозначил.
Кроме того, он добавил, что у Владимира Путина по поводу Донбасса "обширные планы".
"И стройка ведется, и вводятся новые объекты, предпринимаются энергичные усилия для восстановления всех систем жизнеобеспечения. Это и водопроводы, и энергоснабжение, социальные объекты", — убеждал журналистов Песков.
Планы России на Донбасс: что известно
По данным российских журналистов, в Кремле могут перенести "референдумы" по присоединению оккупированных территорий Украины, которые были запланированы на 11 сентября. Одной из причин стало медленное продвижение на Донбассе.
План по наступлению в Украине менялся уже множество раз, и теперь Кремль надеется, что российским войскам удастся полностью оккупировать Донецкую область до наступления зимы.
Теперь в Кремле хотят до конца осени провести псевдореферендумы о вхождении временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. Согласно одному из сценариев это может произойти 4 ноября, в День народного единства РФ.
Напомним, что в Кремле не знают, поедет ли Путин на саммит G20. Одним из факторов, которые будут учтены в Кремле для принятия решения, является безопасность лидера государства-агрессора.
Фокус также писал о том, что президент России Владимир Путин считает, что страной восходящего солнца должны называть Россию, а не Японию. Российский лидер заявил, что самый восточный регион мира — это Камчатка, поэтому страной солнца, которое восходит, нужно называть РФ.