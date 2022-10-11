Перемога Путіна над Україною означатиме поразку для всього НАТО, — Столтенберг (відео)

У разі поразки Києва світ стане вразливішим для подальшої російської агресії, заявив генсек Альянсу. Кремль сприйняв слова Столтенберга як визнання участі НАТО у війні проти РФ.

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Поразка України в повномасштабній війні проти Росії стала б поразкою і для НАТО, тому Альянс продовжує підтримувати Київ перед агресією з боку РФ. Про це під час пресконференції у вівторок, 11 жовтня, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Для всіх нас важливо, щоб Україна виграла в битві, у війні проти російських сил, що вторгаються. Якщо (президент РФ Володимир) Путін переможе, це буде великою поразкою не тільки для України, а й для всіх нас", — сказав генсек Північноатлантичного альянсу.

Столтенберг додав, що в разі перемоги РФ світ стане небезпечнішим і вразливішим для подальшої російської агресії, тому країни НАТО забезпечують Україну військовою допомогою зі своїх запасів.

Зі свого боку, колишній президент РФ, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що заява генсека НАТО нібито свідчить про те, що воєнний блок фактично бере участь у повномасштабній війні.

"Теза генсека НАТО про те, що перемога Росії означатиме поразку Північноатлантичного альянсу, — пряме підтвердження блоком своєї участі у війні проти нашої країни... Чесний норвезький хлопець нарешті визнав це", — написав російський чиновник у своєму телеграм-каналі.

Також Медведєв зазначив, що можливе надання Україні реактивних систем залпового вогню далекого радіусу дії країнами Заходу спровокує ескалацію бойових дій аж до "незворотних наслідків світової війни".

Нагадаємо, раніше цього місяця генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг отримав заявку України на вступ до організації за прискореною процедурою.

Також ми писали, що НАТО розгляне можливість надання Україні більшої кількості систем протиповітряної оборони на тлі масованих атак із боку військ РФ.