Може повторюватися протягом доби: на Київщині почалися відключення електроенергії

У Київських регіональних електромережах повідомили, що мешканці області мають споживати електроенергію помірно – включати енергомісткі прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії увечері з 17:00 до 23:00.

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На Київщині, щоб уникнути аварій, було вирішено почати відключати електроенергію. Так, відключення триватиме кожного клієнта трохи понад 4 години. Про це повідомили у ДТЕК Київських регіональних електромереж у Facebook.

У повідомленні сказано, що відключення може повторитись протягом доби ще через 4 години.

"Наприклад, якщо ваш будинок відключався з 10 до 14 ранку, то якщо стабілізаційне відключення триватиме протягом дня, повторне відключення буде з 18.00 до 22.00 та з 02.00 до 06.00", — йдеться у повідомленні.

Також мешканців Київської області закликали споживати електроенергію помірно – включати енергомісткі прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії увечері з 17.00 до 23.00.

Окремо звернулися до бізнесменів. Так, підприємства попросили обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів.

"Ці прості кроки допоможуть знизити необхідність відключень або кількість відключених будинків. Тепер це найкраща підтримка енергетиків, які у режимі 24", — йдеться у повідомленні.

Також на сайті було опубліковано повний список населених пунктів.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія атакувала ракетами дві українські ТЕС. На Бурштинській теплоелектростанції спалахнула пожежа, яку українським рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати. Також під час денної ракетної атаки окупантів постраждала Ладижинська ТЕС.

Ще нагадаємо, що у Зеленського попередили про можливе відключення світла, води та тепла. Громадян, за словами заступника голови ВП Кирила Тимошенко, очікує "важкий годинник", оскільки Росія хоче залишити країну без опалення та електрики в зимовий період.

Також повідомлялося, що Путін умовив Ердогана створити газовий хаб у Туреччині. Президент республіки підтвердив, що європейські країни зможуть купувати паливо, яке надходить із країни-агресора через Туреччину.