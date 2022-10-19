Росія атакувала ракетами дві українські ТЕС: що відомо (відео)

На Бурштинській теплоелектростанції спалахнула пожежа, яку українським рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати. Також під час денної ракетної атаки окупантів постраждала Ладижинська ТЕС.

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У четвер, 19 жовтня, російські військові вдарили ракетами по Буртштинській ТЕС в Івано-Франковській області. Про це повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

За її словами, одна з ракет, яку випустили по території України ЗС РФ, влучила в електростанцію. Унаслідок чого почалася пожежа.

Рятувальники одразу перекрили під'їзди до стратегічно важливого об'єкту інфраструктури. Співробітники ДСНС почали ліквідувати пожежу.

О 16:38 Онищук опублікувала інформацію про те, що рятувальникам вдалося впоратися з вогнем і загасити пожежу на території теплоелектростанції.

Вона додала, що під час ракетної атаки співробітники ТЕС і мирні жителі не постраждали.

Зауважимо, що сигнал "повітряна тривога" в Івано-Франківській області пролунав о 13:23. Жителів регіону закликали спуститися в укриття і не залишати їх до сигналу "відбій". О 14:12 з'явилася інформація про загрозу ракетних ударів.

Окупанти вдарили ракетами по Ладижинській ТЕС

Крім того, ЗС РФ 17 жовтня атакували ракетами Ладижинську ТЕС у Вінницькій області.

О 13:57 голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив про те, що регіон знаходиться під ракетним вогнем.

Дещо пізніше він додав, що під атаку російських окупантів потрапив об'єкт енергетичної інфраструктури. На місце інциденту одразу виїхали рятувальники ДСНС.

Крім того, про роботу ППО в регіоні повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків. Він, зі свого боку, поінформував, що 17 жовтня обласний центр від ракетних ударів противника не постраждав.

Нагадаємо, збройні сили РФ продовжують завдавати ракетних ударів по українських містах. Проте системи протиповітряної оборони ЗСУ дають гідну відсіч. Сьогодні, 19 жовтня, стало відомо, що українські ППО збили п'ять російських ракет із п'яти, що пролітали в Київській області.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти завдали удару по об'єкту енергетичної інфраструктури Криворізького району. Було порушено енергопостачання, через що кілька населених пунктів та один із районів Кривого Рогу залишилися без електрики.