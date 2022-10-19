ЗС РФ завдали ракетного удару по Криворізькому району: сотні сімей залишилися без світла

Через відсутність електропостачання місцева влада організує підвезення води для потреб мирного населення.

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ЗС РФ здійснили ракетний удар по Криворізькому району, внаслідок чого без електроенергії залишилися кілька населених пунктів та один із районів Кривого Рогу. Про це повідомив голова міської військово-цивільної адміністрації Олександр Вілкул.

За його словами, під час однієї з останніх повітряних тривог у Криворізькому районі зруйновано об'єкт енергетичної інфраструктури. Вілкул не уточнює, у який проміжок часу ЗС РФ здійснили ракетний удар по регіону, оскільки надавати точнішу інформацію, на його думку, буде недоцільним.

Після прильоту по об'єкту енергетичної інфраструктури без електроенергії залишилися кілька населених пунктів Криворізького району та мікрорайон Інгулець у самому Кривому Розі.

Вілкул попередив, що якщо ремонтні бригади не встигнуть у найкоротший термін ліквідувати наслідки обстрілів, місцева влада організує підвезення води побутовим споживачам за такими адресами:

Гірників 24;

Седнєва 27;

Каткова 13, 2;

Перемоги 35, 53, 13;

Станкова 9;

Салютна-Каткова;

Станкова 2а.

"Час початку видачі води з 6:00 ранку. Намагатимемося задіяти альтернативні схеми електроживлення, але на це потрібен час", — резюмував Вілкул, коментуючи недавній ракетний удар ЗС РФ по Криворізькому району.

Голова Дніпропетровської обласної військово-цивільної адміністрації Валентин Резніченко підтвердив, що внаслідок обстрілу частина Кривого Рогу залишилася без світла. За його словами, об'єкт енергетичної інфраструктури зазнав серйозних руйнувань після прильоту російських снарядів.

"Без електрики залишилися міста та села в Апостолівській, Зеленодольській, Широківській та Софіївській громадах та один із районів Кривого Рогу. Знеструмлено насосні станції місцевих водоканалів. У цих же громадах перебої з водою. У Кривому Розі внаслідок ворожої атаки понівечено двоповерховий будинок. Попередньо ніхто не постраждав", — продовжив Резніченко у своєму Telegram-каналі.

По Нікопольському району, за словами голови ОВА, російські війська відкривали вогонь із важкої артилерії, а також РСЗВ "Град" та "Ураган". У Марганецькій та Червоногригорівській громадах зафіксували близько 60 ворожих прильотів, під час яких постраждали житлові будинки.

Варто зазначити, що протягом одинадцяти днів ЗС РФ понад 190 разів здійснили удари по українських містах. Під час ракетного обстрілу та атак з використанням дронів-камікадзе "Герань-2" загинули понад 70 мирних жителів, а різні травми та поранення отримали близько 240 громадян.

Також повідомлялося, що 18 жовтня ЗС РФ здійснили ракетні удари по об'єктах енергосистеми в Києві, внаслідок яких загинуло двоє людей.