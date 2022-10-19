ВС РФ нанесли ракетный удар по Криворожскому району: сотни семей остались без света

Из-за отсутствия электроснабжения местные власти организуют подвоз воды для нужд мирного населения.

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ВС РФ осуществили ракетный удар по Криворожскому району, в результате чего без электроэнергии остались несколько населенных пунктов и один из районов Кривого Рога. Об этом сообщил глава городской военно-гражданской администрации Александр Вилкул.

По его словам, во время одной из последних воздушных тревог в Криворожском районе был разрушен объект энергетической инфраструктуры. Вилкул не уточняет, в какой промежуток времени ВС РФ осуществили ракетный удар по региону, поскольку предоставлять более точную информацию, по его мнению, будет нецелесообразно.

После прилета по объекту энергетической инфраструктуры без электроэнергии остались несколько населенных пунктов Криворожского района и микрорайон Ингулец в самом Кривом Роге.

Вилкул предупредил, что если ремонтные бригады не успеют в кротчайшие сроки ликвидировать последствия обстрелов, местные власти организуют подвоз воды бытовым потребителям по следующим адресам:

Горняков 24;

Седнева 27;

Катковая 13, 2;

Победы 35, 53, 13;

Станкова 9;

Салютная-Катковая;

Станкова 2а.

"Время начала выдачи воды с 6:00 утра. Постараемся задействовать альтернативные схемы электропитания, но на это нужно время", — резюмировал Вилкул, комментируя недавний ракетный удар ВС РФ по Криворожскому району.

Глава Днепропетровской областной военно-гражданской администрации Валентин Резниченко подтвердил, что в результате обстрела часть Кривого Рога осталась без света. По его словам, объект энергетической инфраструктуры получил серьезные разрушения после прилета российских снарядов.

"Без электричества остались города и села в Апостоловской, Зеленодольской, Широковской и Софиевской громадах и один из районов Кривого Рога. Обесточены насосные станции местных водоканалов. В этих же громадах перебои с водой. В Кривом Роге в результате вражеской атаки изуродован двухэтажный дом. Предварительно люди не пострадали", — продолжил Резниченко в своем Telegram-канале.

По Никопольскому району, по словам главы ОВА, российские войска открывали огонь из тяжелой артиллерии, а также РСЗО "Град" и "Ураган". В Марганецкой и Красногригорьевской громадах зафиксировали около 60 вражеских прилетов, в ходе которых пострадали жилые дома.

Стоит отметить, что в течение одиннадцати дней ВС РФ более 190 раз осуществили удары по украинским городам. В ходе ракетных обстрелов и атак с использованием дронов-камикадзе "Герань-2" погибли свыше 70 мирных жителей, а различные травмы и ранения получили около 240 граждан.

Также сообщалось, что 18 октября ВС РФ осуществили ракетные удары по объектам энергосистемы в Киеве, в результате которых погибли два человека.