П'ять із п'яти: українські ППО збили всі ракети, що пролітали над Київською областю (фото)

Інформація є актуальною станом на 14:19. Глава Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив про небезпеку в своєму регіоні та закликав людей перебувати в укриттях.

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Збройні сили РФ продовжують завдавати ракетних ударів по українських містах. Проте системи протиповітряної оборони ЗСУ дають гідну відсіч. Сьогодні, 19 жовтня, стало відомо, що українські ППО збили п'ять російських ракет із п'яти, що пролітали в Київській області. Про це повідомляє заступник голови оборонного комітету в парламенті Юрій Мисягін.

О 14:19 він опублікував повідомлення про вибухи в центрі Києва — імовірно, це була робота української ППО. Через деякий час з'явилося повідомлення про те, що в небі над Чернігівською областю збили дві ворожі ракети. За даними Оперативного командування "Північ", ракети були знищені над населеним пунктом Кіпті.

Через деякий час Мисягін повідомив, що в Київській області знищено п'ять ракет росіян.

"ППО України вітають окупантів. На Київщині знищено п'ять із п'яти ракет", — написав депутат.

Також надійшла інформація, що ракети, ймовірно, були збиті над Вишгородом.

Про роботу українських ППО також повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба. Він підтвердив інформацію про небезпеку в своєму регіоні та закликав людей перебувати в укриттях.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти завдали удару по об'єкту енергетичної інфраструктури Криворізького району. Було порушено енергопостачання, через що кілька населених пунктів та один із районів Кривого Рогу залишилися без електрики.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що противник протягом семи годин обстрілював із реактивної артилерії населений пункт Оріхів. Унаслідок атаки були пошкоджені приватні житлові будинки, вісім осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості та госпіталізовані.