ЗС РФ сім годин із реактивної артилерії обстрілювали Оріхів, багато поранених, — ОВА (фото)

8 людей отримали різні поранення, а в прифронтовому місті після атаки зникли електрика та водопостачання.

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ЗС РФ протягом семи годин із реактивної артилерії обстрілювали Оріхів Запорізької області, внаслідок чого поранення отримали мирні жителі. Цю інформацію у своєму Telegram-каналі підтвердив голова обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Старух.

За його словами, останній обстріл Оріхова з реактивних систем залпового вогню тривав протягом семи годин.

Олександр Старух наголосив, що внаслідок атаки пошкоджені приватні житлові будинки, будівлі міської ради та навчального закладу. Крім цього, у прифронтовому населеному пункті після атаки з РСЗВ відсутня електрика та водопостачання.

"Унаслідок ворожого обстрілу Оріхова сьогодні вночі поранені вісім мирних жителів. У людей поранення різного ступеня тяжкості, всі госпіталізовані. Профільні служби вже працюють над відновленням комунікацій", — продовжив керівник Запорізької ОВА у своєму Telegram-каналі.

Крім цього, як повідомив Олександр Старух, підрозділи ЗС РФ також здійснили ракетний удар по Гуляйполю, використовуючи для атаки на населений пункт ракети С-300. За попередніми даними, постраждалих унаслідок обстрілу немає, а серйозних руйнувань зазнала будівля навчального закладу.

[ + – ] 8 людей поранено внаслідок обстрілу Оріхова [ + – ] 8 людей поранено внаслідок обстрілу Оріхова [ + – ] 8 людей поранено внаслідок обстрілу Оріхова

Нагадаємо, що вранці 19 жовтня ЗС РФ здійснили ракетний удар по Криворізькому району, внаслідок чого кілька громад і район Інгулець Кривого Рогу залишилися без електропостачання. За даними військової адміністрації, окупанти здійснювали пуск ракет у напрямку об'єкту енергосистеми.

Також повідомлялося, що з 7 по 18 жовтня ЗС РФ здійснили понад 190 ударів по українських містах, унаслідок яких загинуло понад 70 мирних жителів. Для атак російські окупанти використовували дрони-камікадзе, ракетне озброєння та ствольну артилерію.