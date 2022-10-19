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ВС РФ семь часов из реактивной артиллерии обстреливали Орехов, много раненых, — ОВА (фото)

Обстрел Орехов сегодня реактивная артиллерия атака разрушения
8 человек ранены в результате обстрела Орехова

8 человек получили различные ранения, а в прифронтовом городе после атаки электричество и водоснабжение.

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ВС РФ в течение семи часов из реактивной артиллерии обстреливали Орехов Запорожской области, в результате чего ранения получили мирные жители. Эту информацию в своем Telegram-канале подтвердил глава областной военно-гражданской администрации Александр Старух.

По его словам, последний обстрел Орехова из реактивных систем залпового огня продолжался в течение семи часов.

Александр Старух подчеркнул, что в результате атаки поврежденые частные жилые дома, здания городского совета и учебного заведения. Помимо этого, в прифронтовом населенном пункте после атаки из РСЗО отсутствует электричество и водоснабжение.

"В результате вражеского обстрела Орехова сегодня ночью ранены восемь мирных жителей. У людей ранения разной степени тяжести, все госпитализированы. Профильные службы уже работают над восстановлением коммуникаций", — продолжил руководитель Запорожской ОВА в своем Telegram-канале.

Помимо этого, как сообщил Александр Старух, подразделения ВС РФ также осуществили ракетный удар по Гуляйполю, используя для атаки на населенный пункт ракеты С-300. По предварительным данным, пострадавших в результате обстрела нет, а серьезные разрушения получило здание учебного заведения.

Обстрел Орехов сегодня реактивная артиллерия атака разрушения Fullscreen
8 человек ранены в результате обстрела Орехова
Обстрел Орехов сегодня реактивная артиллерия атака разрушения Fullscreen
8 человек ранены в результате обстрела Орехова
Обстрел Орехов сегодня реактивная артиллерия атака разрушения Fullscreen
8 человек ранены в результате обстрела Орехова
Обстрел Орехов сегодня реактивная артиллерия атака разрушения
Обстрел Орехов сегодня реактивная артиллерия атака разрушения
Обстрел Орехов сегодня реактивная артиллерия атака разрушения

Напомним, что утром 19 октября ВС РФ осуществили ракетный удар по Криворожскому району, в результате чего несколько громад и район Ингулец Кривого Рога остались без электроснабжения. По данным военной администрации, оккупанты осуществляли пуск ракет в направлении объекта энергосистемы.

Также сообщалось, что с 7 по 18 октября ВС РФ осуществили более 190 ударов по украинским городам, в результате которых погибли свыше 70 мирных жителей. Для атак российские оккупанты использовали дроны-камикадзе, ракетное вооружение и ствольную артиллерию.