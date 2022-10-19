ВС РФ семь часов из реактивной артиллерии обстреливали Орехов, много раненых, — ОВА (фото)

8 человек получили различные ранения, а в прифронтовом городе после атаки электричество и водоснабжение.

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ВС РФ в течение семи часов из реактивной артиллерии обстреливали Орехов Запорожской области, в результате чего ранения получили мирные жители. Эту информацию в своем Telegram-канале подтвердил глава областной военно-гражданской администрации Александр Старух.

По его словам, последний обстрел Орехова из реактивных систем залпового огня продолжался в течение семи часов.

Александр Старух подчеркнул, что в результате атаки поврежденые частные жилые дома, здания городского совета и учебного заведения. Помимо этого, в прифронтовом населенном пункте после атаки из РСЗО отсутствует электричество и водоснабжение.

"В результате вражеского обстрела Орехова сегодня ночью ранены восемь мирных жителей. У людей ранения разной степени тяжести, все госпитализированы. Профильные службы уже работают над восстановлением коммуникаций", — продолжил руководитель Запорожской ОВА в своем Telegram-канале.

Помимо этого, как сообщил Александр Старух, подразделения ВС РФ также осуществили ракетный удар по Гуляйполю, используя для атаки на населенный пункт ракеты С-300. По предварительным данным, пострадавших в результате обстрела нет, а серьезные разрушения получило здание учебного заведения.

[ + – ] 8 человек ранены в результате обстрела Орехова [ + – ] 8 человек ранены в результате обстрела Орехова [ + – ] 8 человек ранены в результате обстрела Орехова

Напомним, что утром 19 октября ВС РФ осуществили ракетный удар по Криворожскому району, в результате чего несколько громад и район Ингулец Кривого Рога остались без электроснабжения. По данным военной администрации, оккупанты осуществляли пуск ракет в направлении объекта энергосистемы.

Также сообщалось, что с 7 по 18 октября ВС РФ осуществили более 190 ударов по украинским городам, в результате которых погибли свыше 70 мирных жителей. Для атак российские оккупанты использовали дроны-камикадзе, ракетное вооружение и ствольную артиллерию.