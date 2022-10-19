Пять из пяти: украинские ПВО сбили все ракеты, пролетавшие над Киевской областью (фото)

Информация актуальна на 14:19. Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил об опасности в своем регионе и призвал людей находиться в укрытиях.

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Вооруженные силы РФ продолжают наносить ракетные удары по украинским городам. Однако системы противовоздушной обороны ВСУ дают достойный отпор. Сегодня, 19 октября, стало известно, что украинские ПВО сбили пяти российских ракет из пяти, пролетавших в Киевской области. Об этом сообщает заместитель главы оборонного комитета в парламенте Юрий Мисягин.

В 14:19 он опубликовал сообщение о взрывах в центре Киева — предположительно это была работа украинских ПВО. Через время появилось сообщение о том, что в небе над Черниговской областью сбили две вражеских ракеты. По данным Оперативного командования "Север" ракеты были уничтожены над населенным пунктом Кипти.

Спустя некоторое время Мысягин сообщил, что в Киевской области уничтожены пяти ракет россиян.

"ПВО Украины приветствуют оккупантов. На Киевщине уничтожено пять из пяти ракет", — написал депутат.

Также поступила информация, что ракеты предположительно были сбиты над Вышгородом.

О работе украинских ПВО также сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба. Он подтвердил информацию об опасности в своем регионе и призвал людей находиться в укрытиях.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры Криворожского района. Было нарушено энергоснабжение из-за чего несколько населенных пунктов и один из районов Кривого Рога остались без электричества.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что противник в течение семи часов обстреливал из реактивной артиллерии населенный пункт Орехов. В результате атаки были повреждены частные жилые дома, восемь человек получили ранения разной степени тяжести и были госпитализированы.